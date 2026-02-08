Μπάγερν Μονάχου – Χόφενχαϊμ 5-1: Με «πεντάρα» η επιστροφή των «Βαυαρών» στις νίκες στην Bundesliga

Η Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε από νωρίς με παίκτη παραπάνω κόντρα στη Χόφενχαϊμ και τη “διέλυσε” με 5-1, για να επιστρέψει στις νίκες στην Bundesliga, μετά από δύο αγωνιστικές χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Μετά την ήττα από την Άουγκσμπουργκ και την ισοπαλία με το Αμβούργο, η Μπάγερν Μονάχου είδε τους Κέιν και Ντίαζ να… ξεμπλοκάρουν στην επίθεσή της, για να “λυγίσουν” τη Χόφενχαϊμ στην Bundesliga και να την επαναφέρουν στη νικηφόρο “τροχιά”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο γκολ με πέναλτι του Κέιν, έδωσαν δις το προβάδισμα στους “Βαυαρούς”, αφού ο Κράμαριτς ισοφάρισε ενδιάμεσα, αλλά με τον Ακπογκούμα να έχει αποβληθεί από το 17′, οι φιλοξενούμενοι δεν άντεξαν στη συνέχεια και… κατέρρευσαν στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ντίας με ένα προσωπικό χατ-τρικ “εκτόξευσε” το σκορ στο 5-1 και επανέφερε την ομάδα του στις νίκες και το +6 από την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην κορυφή της Bundesliga.