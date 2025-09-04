Μπακασέτας: «Ο κόσμος βλέπει πόσο έτοιμοι και παθιασμένοι είμαστε»

Ο Τάσος Μπακασέτας εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με τη Λευκορωσία (5/9/2025, 21:45) στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου θέλει να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ, αντιμετωπίζοντας εντός έδρας τη Λευκορωσία.

Ο Τάσος Μπακασέτας εξήγησε ότι η γαλανόλευκη είναι έτοιμη γι’ αυτή την πρόκληση, ενώ πρόσθεσε ότι ο κόσμος γεμίζει πλέον το γήπεδο, καθώς βλέπει πόσο παθιασμένοι είναι οι Έλληνες παίκτες.

Όσα δήλωσε ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας

Για την απουσία της Εθνικής από μεγάλες διοργανώσεις: «Για να είμαι ειλικρινής… Σίγουρα υπάρχει άγχος όταν αγωνίζεσαι για την Εθνική. Είναι δημιουργικό άγχος, συνοδεύεται από μεγάλο κίνητρο. Θέλουμε πολύ να προκριθούμε στο Μουντιάλ. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία συμμετοχή της Εθνικής σε μεγάλη διοργάνωση».

Για το τι έχει πλέον η Εθνική: «Δεν θέλω να ψάξω για δικαιολογίες, ότι έλειπε κάτι. Υπήρχε εμπειρία και ταλέντο. Το θετικό τώρα είναι ότι έχουν αναδειχθεί πολλοί νέοι παίκτες. Σίγουρα σημαντικός είναι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σκοράρουμε πιο εύκολα, κάτι που είναι ευχάριστο τόσο για τους παίκτες όσο και για τον κόσμο. Στόχος μας είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Για το πλάνο της ομάδας: «Πρέπει να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή, ο οποίος γνωρίζει τι χρειάζεται. Να είμαστε πιο αποδοτικοί. Θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, ώστε αυτά τα παιχνίδια να κλείσουν με θετικό πρόσημο».

Για την κλήρωση: «Ήταν καλή κλήρωση για εμάς, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Δεν υπάρχουν φαβορί σε τέτοιες διοργανώσεις. Τη διαφορά την κάνουν η θέληση, η συγκέντρωση -όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Πρέπει να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από το ματς με τη Λευκορωσία».

Για τους στόχους στους αγώνες: «Με έξι βαθμούς θα είμαστε ευχαριστημένοι. Προς το παρόν έχουμε μπροστά μας το ματς της Παρασκευής. Τα υπόλοιπα είναι θεωρίες».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευλογημένοι που ο κόσμος είναι κοντά μας. Είναι έξτρα ώθηση και δύναμη. Έχουμε μπροστά μας μία τεράστια πρόκληση. Ο κόσμος βλέπει πόσο έτοιμοι και παθιασμένοι είμαστε, και θέλουμε να του το ανταποδώσουμε».