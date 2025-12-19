Συμβαίνει τώρα:
Μπακς – Ράπτορς 105-111: Νέα ήττα για το Μιλγουόκι που δεν μπορέι να σηκώσει κεφάλι

Ζορίζονται χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τα Ελάφια
REUTERS
REUTERS

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν εντός έδρας από τους Τορόντο Ράπτορς με 111-105, με τα Ελάφια να μην μπορούν να βγάλουν αντίδραση δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή τους.

Στο 11-17 υποχώρησαν οι Μπακς, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στην 11η θέση και εκτός ακόμα και από τα Play In της Ανατολής στο NBA. Στο 17-11 ανέβηκαν οι Ράπτορς, οι οποίοι φιγουράρουν στην τρίτη θέση.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ ήταν πρωταγωνιστής για τους νικητές, σκοράροντας 29 πόντους (4/6 τρίποντα), κατεβάζοντας 8 ριμπάουντ και μοιράζοντας 3 ασίστ. Ο Σκότι Μπαρνς ήταν άξιος συμπαραστάτης με 24 πόντους (2/3 τρίποντα) και 11 ριμπάουντ.

Ο Μπόμπι Πόρτις πάλεψε για τους Μπακς με νταμπλ-νταμπλ (24 πόντοι, 3/6 τρίποντα, 12 ριμπάουντ). Εξαιρετικός ήταν και ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 22 πόντους (2/6 τρίποντα) και 13 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-31, 52-57, 76-83, 105-111.

