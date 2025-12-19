Μπακς – Ράπτορς 105-111: Νέα ήττα για το Μιλγουόκι που δεν μπορέι να σηκώσει κεφάλι

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν εντός έδρας από τους Τορόντο Ράπτορς με 111-105, με τα Ελάφια να μην μπορούν να βγάλουν αντίδραση δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή τους.

Στο 11-17 υποχώρησαν οι Μπακς, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στην 11η θέση και εκτός ακόμα και από τα Play In της Ανατολής στο NBA. Στο 17-11 ανέβηκαν οι Ράπτορς, οι οποίοι φιγουράρουν στην τρίτη θέση.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ ήταν πρωταγωνιστής για τους νικητές, σκοράροντας 29 πόντους (4/6 τρίποντα), κατεβάζοντας 8 ριμπάουντ και μοιράζοντας 3 ασίστ. Ο Σκότι Μπαρνς ήταν άξιος συμπαραστάτης με 24 πόντους (2/3 τρίποντα) και 11 ριμπάουντ.

Ο Μπόμπι Πόρτις πάλεψε για τους Μπακς με νταμπλ-νταμπλ (24 πόντοι, 3/6 τρίποντα, 12 ριμπάουντ). Εξαιρετικός ήταν και ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 22 πόντους (2/6 τρίποντα) και 13 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-31, 52-57, 76-83, 105-111.