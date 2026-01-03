Μπακς – Χόρνετς 122-121: Ο Γιάννης Αντετοκουνμπο «υπέγραψε» τη νέα νίκη των «Ελαφιών» με κάρφωμα στο φινάλε

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι και πάλι καθοριστικός, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν εντός έδρας των Σάρλοτ Χόρνετς (122-121), σε ματς που κρίθηκε στο φινάλε του.

Οι Μπακς “λυτρώθηκαν” χάρη σε εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τελευταία επίθεση του αγώνα και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 15-20. Ο “Greek freak” ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:50 συμμετοχής

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε το εντυπωσιακό 11/18 σουτ εντός παιδιάς, με 8/8 βολές. Παράλληλα, έγραψε ιστορία στο NBA, καθώς έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια 30 πόντων, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ράιαν Ρόλινς με 29 πόντους (11/13 σουτ, 6/7 τρίποντα), 8 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 20 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Κάιλ Κούζμα είχε 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έκανε double-double με 10 πόντους και 10 ασίστ, έχοντας και την πάσα στο νικητήριο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στο 11-23 έπεσαν οι Σάρλοτ Χόρνετς, που πήραν 51 πόντους από τους Κον Κνούπελ – Μάιλς Μπρίτζες (26 πόντους ο πρώτος και 25 ο δεύτερος), αλλά όχι αρκετά από την υπόλοιπη ομάδα.

Τα αποτελέσματα του NBA

Πέισερς-Σπερς 113-123

Γουίζαρντς-Νετς 119-99

Καβαλίερς-Νάγκετς 113-108

Νικς-Χοκς 99-111

Μπουλς-Μάτζικ 121-114

Μπακς-Χόρνετς 122-121

Πέλικανς-Μπλέιζερς 109-122

Σανς-Κινγκς 129-102

Γουόριορς-Θάντερ 94-131

Λέικερς-Γκρίζλις 128-121