Μπάμπα ενόψει του ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Έχουμε όνειρα για το Europa Leauge – Να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας»

Ο Ράχμαν Μπάμπα εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, στη συνέντευξη Τύπου, παραμονές του αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο μπακ του ΠΑΟΚ έδωσε τον… τόνο ενόψει του αυριανού αγώνα (24.09.2025, 19:45), αναφέροντας ότι στον “δικέφαλο του Βορρά” έχουν μεγάλους στόχους για το Europa League, ενώ σχολίασε και το πρόβλημα στο γκολ που έχουν παρουσιάσει οι Θεσσαλονικείς.

“Αυτή την χρονιά έχουμε μεγάλες ελπίδες και μεγάλους στόχους για αυτή την διοργάνωση. Αύριο είναι η αρχή με την Μακάμπι και είμαστε με μεγάλο κίνητρο για να ξεκινήσουμε καλά και να συνεχίσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Στην δεύτερη μας συμμετοχή στην League Phase θέλουμε να τα πάμε καλύτερα”, τόνισε ο Γκανέζος αριστερός μπακ, που περιμένει αντίδραση μετά τα δύο τελευταία αρνητικά αποτελέσματα στις εγχώριες διοργανώσεις.

“Δεν είμαστε φυσικά ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι δεν κερδίσαμε τα δυο τελευταία ματς. Μετά από κάθε ματς κάνουμε ανάλυση και να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά. Με την Μακάμπι είναι ένα άλλο ματς, μια άλλη ευκαιρία για να κερδίσουμε. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να πάρουμε την νίκη και να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας”, ανέφερε ο 31χρονος μπακ.

Πάντως, ο Μπάμπα παραδέχτηκε πως ο ΠΑΟΚ πρέπει να λύσει το πρόβλημα της επιθετικής δυστοκίας. “Για μένα πιστεύω ότι το να δημιουργείς φάσεις είναι κάτι καλό, το να σκοράρεις είναι κάτι άλλο. Εκτιμώ ότι σε κάθε ματς αν σκοράρεις νωρίς ή να βάλεις πρώτος γκολ σου δίνει ψυχολογία. Δεν έχει να κάνει με θέμα ψυχολογίας, είναι και θέμα τύχης. Στα τελευταία ματς δεν σκοράραμε όσο θα έπρεπε βάσει ευκαιριών και πρέπει να βελτιωθούμε στην αποτελεσματικότητα. Το έχουμε εντοπίσει και δουλεύουμε πάνω σε αυτό για το διορθώσουμε”, σημείωσε.