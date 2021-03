Μπαρτσελόνα: Ανακοινώθηκε ο νέος πρόεδρος (pic)

O Χουάν Λαπόρτα είναι και πάλι πρόεδρος στην Μπαρτσελόνα, αφού τα μέλη του συλλόγου επέλεξαν τον παλιό ηγέτη της ομάδας, για να επιστρέψει στη διοίκηση της ομάδας.

Ο Ισπανός παράγοντας είχε διατελέσει ξανά πρόεδρος στους Καταλανούς από το 2003 έως το 2010, όντας “παρών” στο ξεκίνημα της μεγάλης ομάδας του Μέσι. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι οριστικό σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, παρότι προς το παρόν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα μόνο από το 50% περίπου των ψήφων. Με βάσει αυτές, ο Λαπόρτα συγκεντρώνει το 57,25% έναντι 31,3% του Βίκτορ Φοντ και 10,24% του Τόνι Φρέισα.

Απίστευτο: Υποψήφιος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα την «έπεσε» σε ανήλικη on camera

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι λίγο νωρίτερα ξέσπασε σάλος στην Ισπανία με πρωταγωνιστή τον νέο πια πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, μετά από μία… πλάκα που έκανε σε ανήλικη κοπέλα.

🗳 2021 ELECTION



Over 50% of the vote has been counted. pic.twitter.com/oC6BN9C0Lk