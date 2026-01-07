Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 5-0: Έκαναν «πάρτι» οι Καταλανοί και προκρίθηκαν στον τελικό του ισπανικό Super Cup

Μετά από ένα σαρωτικό πρώτο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα νίκησε με 5-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και πήρε πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του Super Cup Ισπανίας.

Μετά από ένα σαρωτικό πρώτο ημίχρονο, που πέτυχε τέσσερα γκολ, η Μπαρτσελόνα νίκησε με 5-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και πήρε πανηγυρική πρόκριση για τον τελικό του Super Cup Ισπανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπαρτσελόνα “τρομοκράτησε” την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας τα 4 από το 5 γκολ τους στον ημιτελικό του ισπανικού Super Cup. Ο Φεράν Τόρες ήταν αυτός που στο 22′ εκτέλεσε σωστά μέσα από την περιοχή κι άνοιξε το σκορ. H ομάδα του Φλικ συνέχισε να πιέζει και στο 30’ ήρθε το 2-0, με το τέρμα του Φερμίν.

Μόλις τέσσερα λεπτά μετά ο Μπαρντάτζι “χόρεψε” τον αντίπαλο του μέσα στην περιοχή και νίκησε με σουτ τον Ουνάι για το 3-0. Στο 38’ ήρθε το αριστούργημα του Ραφίνια με μια “ρουκέτα” μέσα από την περιοχή που έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι τη εστίας της Αθλέτικ Μπιλμπάο, για το 4-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βιβιάν, στην προσπάθεια του να διώξει στο 41’, ανάγκασε τον Ουνάι σε δύσκολη επέμβαση για να αποσοβήσει το αυτογκόλ. Στην κόντρα η Αθλέτικ είχε δοκάρι με κοντινό πλασέ του Σανθέτ. Νωρίς στο δεύτερο μέρος (52’) οι Καταλανοί “έκρυψαν” την μπάλα και ο Ραφίνια διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

Πλέον, η Μπαρτσελόνα θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον κυριακάτικο τελικό (11.01.2026), που θα προκύψει από το αυριανό Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης.