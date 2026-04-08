Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Τρομερό γκολ του Άλβαρες με απευθείας φάουλ, με δέκα παίκτες οι Καταλανοί

Η Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε το σκορ στο Καμπ Νου με απίθανη εκτέλεση φάουλ του Άλβαρες. Η Μπαρτσελόνα έμεινε με δέκα παίκτες με απευθείας κόκκινη κάρτα του Κουμπαρσί για μαρκάρισμα στον Σιμεόνε.

Ο Κουμπαρσί γκρέμισε τον Σιμεόνε που έβγαινε μόνος με τον Γκαρθία. Το VAR κάλεσε το διαιτητή και εκείνος είδε τη φάση και έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Ισπανό. Ο Άλβαρες εκτέλεσε άψογα το φάουλ και έκανε το 0-1 για την Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Σε μία φάση οι Μαδριλένοι είχαν τεράστια κέρδη στην έδρα των Καταλανών και πήραν ένα καλό προβάδισμα για την πρόκριση στους «4» του Champions League.