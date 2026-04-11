Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Πήρε το καταλανικό ντέρμπι με Γιαμάλ έφτασε στο +9 από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Μπαρτσελόνα είπε “ευχαριστώ” στη Χιρόνα, για το 1-1 που έφερε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη La Liga και, πλέον, ετοιμάζεται για το “do or die” ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης στα προημιτελικά του Chapions League, το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (14.04.2026) στο “Μετροπολιτάνο” (“ροχιμπλάνκος” πέρασαν με 2-0 από το “Καμπ Νου”).

Σκοράροντας δύο φορές με τον Φεράν Τόρες στο πρώτο μέρος από ισάριθμες ασίστ του Λαμίν Γιαμάλ, η ομάδα του Χάνσι Φλικ πήρε -τελικά- τη νίκη με το εμφατκό 4-1 επί της Εσπανιόλ, αν και αγχώθηκε στο δεύτερο μέρος μέχρι να σκοράρει ο Γιαμάλ στο 87′.

Η Μπαρτσελόνα ξέφυγε με 9 βαθμούς από τη δελυτερη, Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ απομένουν ακόμη 8 αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν στη La Liga. Όπως γίνεται αντιληπτό θα πρέπει ν’ αυτοκτονήσει για να μην κάνει το back to back στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Αποτελέσματα και σκόρερ:

Ρεάλ Μαδρίτης-Χιρόνα 1-1

(51΄ Βαλβέρδε – 62΄ Λεμάρ)

Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3

(14′ Σούσιτς, 27′ αυτ. Σίβερα, 60′ Όσκαρσον – 3′ αυτ. Τσαλέτα-Τσαρ, 24′ Ντιαμπατέ, 90’+7)

Έλτσε-Βαλένθια 1-0

(73′ Σεπέδα)

Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1

(9′,25′ Τόρες, 87′ Γιαμάλ, 89′ Ράσφορντ – 56′ Λοθάνο)

Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 11/4

Οσασούνα-Μπέτις 12/4

Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγεκάνο 12/4

Θέλτα-Οβιέδο 12/4

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ 12/4

Λεβάντε-Χετάφε 13/4