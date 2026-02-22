Μπαρτσελόνα – Λεβάντε 3-0: Οι Καταλανοί επέστρεψαν στην κορυφή της La Liga

Μόλις μία αγωνιστική έμεινε μακριά από την κορυφή της La Liga η Μπαρτσελόνα.

Ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας η Μπαρτσελόνα, καθώς νίκησε σχετικά εύκολα τη Λεβάντε με 3-0 στο «Καμπ Νου», για την 25η αγωνιστική της La Liga, εκμεταλλευόμενη με τον καλύτερο τρόπο την απρόσμενη ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στην Παμπλόνα από την Οσασούνα (2-1).

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και πήρε τη νίκη με τα γκολ των Μπερνάλ (4′), Ντε Γιονγκ (32′) και Φερμίν Λόπες (81′).

Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής της La Liga:

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 2-1

(64′, 89′ πέν. Χουρουθέτα – 68′ πέν. Αντρέ Σίλβα)

Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3

(64′, 90′ Οσκαρσον, 87′ Τσαλέτα Τσαρ – 50′, 52′ Βινιάς, 90+2′ Μπαϊγί)

Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1

(16′ Μπακαμπού – 42′ Παλαθόν)

Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1

(38’πεν. Μπούντιμιρ, 90΄ Ραούλ Γκαρσία – 73′ Βινίσιους)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2

(21′,72′ Σόρλοτ, 49′ Σιμεόνε, 58′ Λούκμαν – 6′ Χόφρε, 80′ Εσπόζιτο)

Χετάφε-Σεβίλη 0-1

(64′ Σο)

Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0

(4′ Μπερνάλ, 32′ Ντε Γιονγκ, 81′ Λόπες)

Θέλτα-Μαγιόρκα 22/2

Βιγιαρεάλ-Βαλένθια 22/2

Αλαβές-Τζιρόνα 23/2

Η βαθμολογία (σε 25 αγώνες):

Μπαρτσελόνα 61

Ρεάλ Μαδρίτης 60

Βιγιαρεάλ 48 -24αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 48

Μπέτις 42

Εσπανιόλ 35

Θέλτα 34 -24αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 34

Οσασούνα 33

Ρεάλ Σοσιεδάδ 32

Σεβίλη 29

Χετάφε 29

Τζιρόνα 29 -24αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 26 -24αγ.

Αλαβές 26 -24αγ.

Βαλένθια 26 -24αγ.

Έλτσε 25

Μαγιόρκα 24 -24αγ.

Λεβάντε 18

Οβιέδο 17 -24αγ.