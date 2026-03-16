Μπαρτσελόνα: Ο Ζοάν Λαπόρτα παρέμεινε στην προεδρία των Καταλανών, σάρωσε στις εκλογές

Ανανέωσε τη θητεία του! Ο Ζοάν Λαπόρτα είναι και πάλι ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, «επικρατώντας» με άνεση του -μοναδικού- αντιπάλου του, Βίκτορ Φοντ στις φετινές εκλόγές.

Ο άλλοτε δικηγόρος έλαβε το 68.18% των ψήφων, με συνολικά 32.934 μέλη της Μπαρτσελόνα να δείχνουν την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό του, την ίδια ώρα που 14.385 ψήφισαν τον Φοντ (29.78%) και 984 έριξαν λευκό (2.04). Ο Ζοάν Λαπόρτα θα έχει έτσι -και πάλι- τα ηνία των Καταλανών για τα επόμενα πέντε χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

End of the vote count pic.twitter.com/DnDS5jdG38 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026

“Αυτό που συμβαίνει στην Μπαρτσελόνα είναι κάτι το μοναδικό στον κόσμο. Είμαστε ένας σύλλογος που ψηφίζει και σήμερα τα μέλη του ήρθαν και ψήφισαν. Είναι μία γιορτή της δημοκρατίας, των πολιτικών δικαιωμάτων και της εξύψωσης του πνεύματος της Μπάρτσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νίκη μας αποτελεί επιβράβευση της δουλειάς που έχει γίνει”, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις μετά από την επικράτησή του ο Λαπόρτα, για να παραχωρήσει στη συνέχεια την πρώτη του συνέντευξη στους λογαριασμούς της Μπαρτσελόνα στα social media και να προσθέσει:

“Αυτό είναι ένα ηχηρό αποτέλεσμα και μας δίνει πολλή δύναμη. Μας δίνει τόση δύναμη που μας κάνει ασταμάτητους. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την Μπάρτσα ενάντια σε όλα και σε όλους. Έρχονται συναρπαστικά χρόνια για τους οπαδούς της Μπάρτσα, τα καλύτερα της ζωής μας.

President Joan Laporta: “This is a resounding result and it gives us a great strength. It gives us so much strength that it makes us unstoppable.” pic.twitter.com/GoWKmupmqq — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026

Εκτιμώ ιδιαίτερα τη σταθερότητα που μας έχουν προσφέρει τα μέλη κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε ετών. Το χρειαζόμασταν αυτό για να κάνουμε όλα όσα έχουμε κάνει και τώρα μας έχουν δώσει την αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε να χτίζουμε το μέλλον. Είμαι πεπεισμένος ότι μας περιμένουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας”.