«Κάηκε» ο Πειραιάς: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των οπαδών του Ολυμπιακού για την πρόκριση στον τελικό της Euroleague

Ο Ολυμπιακός πρόσφερε στιγμές μεγάλης χαράς στους φίλους της ομάδας και τους έβγαλε στους δρόμους του Πειραιά για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τελικό της Euroleague.

Το εμπόδιο της Φενερμπαχτσέ ξεπεράστηκε με εμφατικό τρόπο από τον Ολυμπιακό και αυτό ανάγκασε τους οπαδούς των ερυθρολεύκων να ξεσπάσουν σε έντονους πανηγυρισμούς στον Πειραιά ανάβοντας καπνογόνα και τραγουδώντας συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα.

Όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στο T- Center για να δουν από κοντά την σπουδαία νίκη επί της τουρκικής ομάδας ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν και να στείλουν μήνυμα για κατάκτηση στον τελικό της Κυριακής.

Ο Ολυμπιακός την Κυριακή θα βρει μπροστά του στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης.