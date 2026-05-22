ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Ο Θρύλος μας στον τελικό της Euroleague, συγχαρητήρια για την πρόκριση»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 79-61 την Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό της Euroleague και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό για 10η φορά στην ιστορία του, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να συγχαίρει τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση στα social media έστειλε τα συγχαρητήριά της στην ομάδα μπάσκετ που προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague και περιμένει μία εκ των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00.

Συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή!@Olympiacos_BC @EuroLeague pic.twitter.com/JoQbn54iFa — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 22, 2026

