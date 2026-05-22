Ολυμπιακός: Έξαλλοι πανηγυρισμοί από παίκτες και οπαδούς των Πειραιωτών για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague

Ο Ολυμπιακός “σάρωσε” με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague και πήρε με πανηγυρικό τρόπο την πρόκριση για το ματς του τροπαίου, όπου και θα διεκδικήσει τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.

Με μία φοβερή εμφάνιση, ο Ολυμπιακός έκανε “πάρτι” μπροστά στους 13.000 και πλέον, οπαδούς του στο Telekom Center Athens και αποκαθήλωσε την περσινή πρωταθλήτρια της Euroleague, Φενέρμπαχτσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έζησαν με την… ψυχή τους το ματς κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί τους ξεσήκωσαν την κερκίδα, δίνοντας ενέργεια καθόλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει πλέον τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Βαλένθια στη “μάχη” του τίτλου.