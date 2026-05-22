Παραδοχή Γιασικεβίτσιους: Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος

Την ανωτερότητα του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague παραδέχθηκε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 79-61 και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σαρούνας Γιασικέβιτσιους δήλωσε πως ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, ενώ η τουρκική ομάδα δεν ήταν ο εαυτός της και δικαίως ηττήθηκε.

“Νομίζω πως δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Κάθε φορά που παίρναμε μία δόση ελπίδας τους δώσαμε εύκολους πόντους. Δύο-τρεις φορές φτάσαμε στους 7-8 πόντους αλλά μετά δεχθήκαμε εύκολους πόντους. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό έπαιξε πολύ καλύτερα“, τόνισε ο Λιθουανός προπονητής.