Αθλητικά

Παραδοχή Γιασικεβίτσιους: Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος

"Νομίζω πως δεν ήμασταν ο εαυτός μας", τόνισε ο Λιθουανός τεχνικός
Ο Γιασικεβίτσιους
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την ανωτερότητα του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague παραδέχθηκε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 79-61 και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σαρούνας Γιασικέβιτσιους δήλωσε πως ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, ενώ η τουρκική ομάδα δεν ήταν ο εαυτός της και δικαίως ηττήθηκε.

“Νομίζω πως δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Κάθε φορά που παίρναμε μία δόση ελπίδας τους δώσαμε εύκολους πόντους. Δύο-τρεις φορές φτάσαμε στους 7-8 πόντους αλλά μετά δεχθήκαμε εύκολους πόντους. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό έπαιξε πολύ καλύτερα“, τόνισε ο Λιθουανός προπονητής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
162
145
127
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo