Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης live ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four της Euroleague

Ο νικητής του ισπανικού εμφυλίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον τελικό της Κυριακής
Final Four Euroleague
2ος ημιτελικός
28 - 26
1η περίοδος
Παρακολουθήστε live τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο Telekom Center ανάμεσα στη ΒαλένθιαΟλυμπιακός.

21:25 | 22.05.2026

35-39 με νέο τρίποντο από τον Φελίζ

21:25 | 22.05.2026

35-36 με τρίποντο του Φελίζ

21:24 | 22.05.2026

35-33 με βολή του Μοντέρο

21:24 | 22.05.2026

34-33 με τρίποντο του Μοντέρο

21:23 | 22.05.2026

31-33 από τον Ντεκ

21:23 | 22.05.2026

31-31 απαντάει με τρίποντο ο Πραντίγια

21:22 | 22.05.2026

28-31 από τον Λαίλς

21:22 | 22.05.2026

28-29 με τρίποντο του Λάιλς από τη γωνία

21:19 | 22.05.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
21:19 | 22.05.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Βαλένθια - Ρεάλ 28-26
21:18 | 22.05.2026

28-26 και πάλι από τον Κι

21:18 | 22.05.2026

26-26 με τρίποντο του Λάιλς

21:18 | 22.05.2026

26-23 από τον Κι

21:16 | 22.05.2026

24-23 με 2/2 βολές του Μαλεντόν

21:16 | 22.05.2026

24-21 απαντάει αμέσως ο Κι

21:15 | 22.05.2026

22-21 από τον Μαλεντόν

21:15 | 22.05.2026

22-19 με τρίποντο του Ντε Λαρέα

21:14 | 22.05.2026

19-19 με 2/2 βολές του Ντεκ

21:13 | 22.05.2026

19-17 από τον Σακό

21:13 | 22.05.2026

17-17 απαντάει ο Ντεκ

21:12 | 22.05.2026

17-15 από τον Τέιλορ

21:11 | 22.05.2026

15-15 ισοφαρίζει ο Γκραντ

21:11 | 22.05.2026

15-13 από τον Τείλορ

21:11 | 22.05.2026

13-13 ισοφαρίζει με τρίποντο ο Κι

21:10 | 22.05.2026
4:30 ακόμα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου
21:07 | 22.05.2026

10-13 με κάρφωμα του Σακό

21:06 | 22.05.2026

8-13 μειώνει ο Ρίβερς

21:06 | 22.05.2026

6-13 με τρίποντο του Χεζόνια

21:06 | 22.05.2026

6-10 από τον Τέιλορ

21:06 | 22.05.2026

4-10 από τον Αμπάλδε

21:05 | 22.05.2026

4-8 από τον Τέιλορ

21:05 | 22.05.2026

Στο μεταξύ ο Μπαντιό χρεώθηκε με δύο γρήγορα φάουλ και πήγε στον πάγκο

21:04 | 22.05.2026

2-8 από τον Χεζόνια

21:04 | 22.05.2026

2-6 με δύο σερί τρίποντα από Αμπάλδε και Χεζόνια

21:04 | 22.05.2026

2-0 από τον Πραντίγια

21:03 | 22.05.2026
Λιγοστοί οι φίλοι της Ρεάλ
21:01 | 22.05.2026
Ο κόσμος της Βαλένθια δίνει βροντερό παρών στο ΟΑΚΑ
20:59 | 22.05.2026
Τζάμπολ στον δεύτερο ημιτελικό
20:58 | 22.05.2026
Οι αρχικές πενταδες

Βαλένθια: Μοντέρο, Μπάντιο, Τέιλορ, Πραντίγια, Ρίβερς

Ρεάλ: Καμπάσο, Αμπάλδε, Οκέκε, Χεζόνια, Γκαρούμπα

 

20:58 | 22.05.2026
Η δωδεκάδα της Ρεάλ

Αμπάλντε, Οκέκε, Χεζόνια, Γιουλ, Καμπάτσο, Ντεκ, Γκαρούμπα, Φελίθ, Αλμάνσα, Μαλεντόν, Λάιλς, Πρόσιντα

20:55 | 22.05.2026
Η δωδεκάδα της Βαλένθια

Μπαντιό, Τέιλορ, Μοντέρο, Ρίβερς, Κι, Σακό, Κοστέλο, Ντε Λαρέα, Τόμσον, Πραντίγια, Νόγκες, Μουρ
 

20:54 | 22.05.2026
Νωρίτερα ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Φενέρμπαχτσε
Ο Ντόρσεϊ
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Έτοιμος για 4ο τρόπαιο, πέρασε με θρίαμβο στον τελικό του Final Four της Euroleague
Περιμένει να μάθει αντίπαλο πλέον από το Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια στον άλλο ημιτελικό ο Ολυμπιακός
20:54 | 22.05.2026
Ο νικητής του ισπανικού εμφυλίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή στον τελικό
20:53 | 22.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης

