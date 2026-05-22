Μπαρτζώκας μετά το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: «Η ομάδα μου έδινε μια άνεση και μια σιγουριά»

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague και προκρίθηκε με θρίαμβο στον τελικό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δείχνει την εμπιστοσύνη στην ομάδα του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην καλή κυκλοφορία της μπάλας από την ομάδα του στο Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και ζήτησε την ίδια νοοτροπία και στον τελικό της Euroleague.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Καταρχήν δεν υπάρχει η ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους μας. Τα έχω δει όλα! Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Η Φενέρμπαχτσε έχει ταλέντο, όταν βρέθηκε πίσω με 15 πόντους κατάφερε να μείωσε τη διαφορά και να μπει στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός αμυντικά. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκαμε διαδρόμους. Η ομάδα μου έδινε μια άνεση και μια σιγουριά σε κάποια στιγμή.

Είχαμε έλλειψη δημιουργίας στο ξεκίνημα. Μετά κυκλοφορήσαμε καλύτερα τη μπάλα, βρήκαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής για 40′, είναι πολύ σημαντικό αυτό σε τέτοια ματς. Είχαμε ένταση και επιθυμία.

Ήταν σημαντικό να προσπαθούμε να σταματάμε τις προσπάθειες επιστροφής της Φενέρμπαχτσε. Αντιδρούσαμε αμέσως με καλές επιλογές και καλά σουτ. Δεν έχω παράπονα για την εμφάνισή μας απόψε.

Είναι πολύ σημαντικό πως έχουμε βάθος στον πάγκο μας. Έχουμε δύο ματς σε 48 ώρες, έπρεπε να μείνουμε φρέσκοι. Ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ήδη τον επόμενο αντίπαλο. Όποιος και να είναι, θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή, να έχουμε την ίδια νοοτροπία που είχαμε και απόψε».