Τέλος ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος και αποτελεί επίσημα παρελθόν για τους “πράσινους”, λίγους μόνο μήνες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Οκτώβριο μετά… βαΐων και κλάδων, αλλά οι άσχημες εμφανίσεις και τα αποτελέσματα της ομάδας του, τον έφεραν στην έξοδο από το Κορωπί.

Ο Γιάννης Αλαφούζος θα κληθεί μάλιστα να δώσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση στον Ισπανό προπονητή, για την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ. Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του.