Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Οι Καταλανοί ψάχνουν ευελιξία από την UEFA για να χρησιμοποιήσουν το «Καμπ Νου»

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην τελική πορεία, για να πάρει το “ΟΚ” και να μπορεί να χρησιμοποιήσει το νέο “Καμπ Νου”.

Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να περιμένει τις άδειες για να μπορέσει να επιστρέψει στο “Καμπ Νου”, κάτι που -σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της, Ζοάν Λαπόρτα- δεν αναμένεται να γίνει στο ματς της Κυριακής με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (28.09.2025, 19:30).

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είναι απίθανο το “Καμπ Νου” να χρησιμοποιηθεί στα ματς του Champions League, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτό με τον Ολυμπιακό (21.10.2025).

“Όλα δείχνουν πως αν δεν πάρουμε την άδεια για το ‘Καμπ Νου’, θα παίξουμε απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Μοντζουίκ. Εκεί είναι το πλάνο να παίξουμε και απέναντι στην Παρί για το Champions League την 1η Οκτωβρίου. Για να παίξουμε στο ‘Καμπ Νου’ θέλουμε την άδεια ότι το γήπεδο είναι απόλυτα ασφαλές. Ο αγωνιστικός χώρος είναι έτοιμος, τον έχουν εγκρίνει τόσο η LaLiga όσο και η UEFA”, ανέφερε αρχικά.

Όσο για το εάν η Μπαρτσελόνα μπορεί να δώσει τα ματς μετά την Παρί (01.10.2025) για την League Phase του Champions League στο “Καμπ Νου”, ο Λαπόρτα ανέφερε “Υπάρχει ένας κανονισμός που δεν επιτρέπει να γίνει αλλαγή έδρας, αλλά αν έχουμε άδεια να παίξουμε στο ‘Καμπ Νου’ με 45.000 φιλάθλους, θα το συζητήσουμε με την UEFA, μήπως και μπορεί να υπάρχει μια ευελιξία στο θέμα αυτό. Έχουμε πολύ καλή σχέση, μίλησα στο γκαλά της Χρυσής Μπάλας με τον πρόεδρο Τσέφεριν και οι σχέσεις αυτές είναι σημαντικές για το μέλλον”.