Μπαρτσελόνα – Οσασούνα 2-0: Ο Ραφίνια «λύτρωσε» τους Καταλανούς

Η Μπαρτσελόνα δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στην Οσασούνα για τη 17η αγωνιστική της ισπανικής La Liga, αλλά δύο γκολ του Ραφίνια στο τελευταίο 20λεπτο της αναμέτρησης, της χάρισαν τη νίκη με 2-0.

Παρότι είχε τον έλεγχο από την αρχή του αγώνα, η Μπαρτσελόνα χρειάστηκε ένα φοβερό σουτ του Ραφίνια στο 70′, για να ανοίξει το σκορ κόντρα στην Οσασούνα και να αποφύγει την “γκέλα” στη “La Liga”, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να σκοράρει και δεύτερη φορά με τη… βοήθεια αμυντικού στο 86′. Οι Καταλανοί είχαν και ένα ακυρωμένο γκολ του Φεράν Τόρες μέσω VAR, αλλά έστω και έτσι, πήραν το απαραίτητο “τρίποντο” για να παραμείνουν με διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπαρτσελόνα είναι μόνη πρώτη με 43 βαθμούς και βρέθηκε στο +7 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας όμως και ένα παιχνίδι περισσότερο από τη “Βασίλισσα”.

GOAL: RAPHINHA OPENS THE SCORING FOR BARCELONA!!!



Barcelona 1-0 Osasuna



pic.twitter.com/JNNmiaCb97 — CentreGoals. (@centregoals) December 13, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει έτσι να εκμεταλλεύεται και τις γκέλες της Ρεάλ Μαδρίτης