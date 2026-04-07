Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός: Με Γκραντ η δωδεκάδα του τριφυλλιού

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη (7/4, 21:30, Novasports Prime) για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν τέθηκε ο Τζέριαν Γκραντ για το κρίσιμο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα. Ο Αμερικανός γκαρντ θα δοκιμάσει να αγωνιστεί κανονικά και μένει να φανεί σε τι κατάσταση είναι.

Στην Ισπανία δεν έχουν ταξιδέψει οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ενώ ο Γιάννης Κουζέλογλου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.