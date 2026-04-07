Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός: Με Τζέριαν Γκραντ η 12άδα του «τριφυλλιού» για το κρίσιμο ματς της Euroleague

Μένει να φανεί, εάν και πόσο μπορεί ο Αμερικανός γκαρντ να χρησιμοποιηθεί
Με τον Τζέριαν Γκραντ στην 12άδα του θα είναι ο Παναθηναϊκός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, για την 36η αγωνιστική στη Euroleague (21:30, Novasports Prime, Newsit.gr).

Παρά το ρωγμώδες κάταγμα που έχει υποστεί στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού, ο Τζέριαν Γκραντ θα “σφίξει τα δόντια” και θα βρίσκεται στο ρόστερ του Έργκιν Άταμαν, ενόψει της αναμέτρησης με τους Ισπανούς.

Σημειώνεται πως ο Τζέριαν Γκραντ προπονήθηκε χθες (06.04.2026) φορώντας ειδικό κηδεμόνα στο χέρι. Ο χρόνος συμμετοχής του θα αποφασιστεί αργότερα μέσα στην ημέρα ή και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, ανάλογα με το πώς αισθάνεται και ο ίδιος.

Ο Αμερικανός απουσίασε από τα δύο προηγούμενα ματς του Παναθηναϊκού, με Μονακό και Χάποελ. Θυμίζουμε ότι την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βαρκελώνη δεν ακολούθησαν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Πιο δημοφιλή
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
