Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Οι μπλαουγκράνα νίκησαν την αντίπαλο της ΑΕΚ και καλπάζουν προς τον τίτλο

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε 1-0 την προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ στο Conference League, Ράγιο Βαγιεκάνο στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της La Liga και αύξησε τη διαφορά της από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης στο κυνήγι του τίτλου.

Ο Αραούχο με κεφαλιά στο 24′ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κανσέλο έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και χάρισε ένα σημαντικό τρίποντο στους Καταλανούς στην προσπάθεια της κατάκτησης της La Liga.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League Ράγιο Βαγιεκάνο έμεινε ανταγωνιστική μέχρι το φινάλε και απέδειξε ότι είναι σκληροτράχηλη ομάδα.

Η Μπαρτσελόνα με τη νίκη της έφτασε τους 73 βαθμούς στη La Liga και είναι στο +7 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία παίζει με την Ατλέτικο Μαδρίτης (22/03/26, 22:00). Η Ράγιο Βαγιεκάνο είναι στην 14η θέση με 32 βαθμούς.