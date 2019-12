Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης: Μέσα Μπέιλ και Μέσι! Έξω οι… διαδηλωτές

Εκατοντάδες Καταλανοί διαδηλωτές απέκλεισαν από νωρίς τους δρόμους γύρω από το Καμπ Νόου, όπου απόψε (21:00, LIVE από το Newsit.gr) Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης θα δώσουν το πρώτο clasico της σεζόν στη “μάχη” κορυφής της La Liga.

Η αυτονομιστική πλατφόρμα «Δημοκρατικό Τσουνάμι» κάλεσε τους υποστηρικτές της να συγκεντρωθούν μαζικά γύρω από το στάδιο. Σχεδιάζει επίσης μια «δράση», που τηρείται μυστική, εντός του γηπέδου υπό το σύνθημα «Ισπανία, κάθισε κάτω και συζήτα».

«Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δράση του Δημοκρατικού Τσουνάμι είναι απαραίτητο να διεξαχθεί ο αγώνας και το κοινό να μπορέσει να μπει στο στάδιο», ανέφερε η μυστηριώδης οργάνωση, που δεν έχει ηγετική ομάδα, σε ανάρτησή της στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε από όσους συγκεντρώθηκαν γύρω από το στάδιο να μην εμποδίσουν τους φιλάθλους των δύο ομάδων να μπουν μέσα.

Η ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο θύμιζε γιορτή, με τους συγκεντρωμένους να τραγουδούν και να φωνάζουν συνθήματα υπό το άγρυπνο βλέμμα εκατοντάδων αστυνομικών. Κάποιοι μοίραζαν στο πλήθος μπλε σημαιάκια με το σλόγκαν του Δημοκρατικού Τσουναμιού και τις λέξεις «ελευθερία, δικαιώματα, αυτοδιάθεση».

Στο αγωνιστικό μέρος πάντως, οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για τη… μητέρα των “μαχών” με τον Ζινεντίν Ζιντάν και τον Ερνέστο Βαλβέρδε να… ρίχνουν από την αρχή στον αγωνιστικό χώρο τα βαριά “πυροβολικά”

Οι Μαδριλένοι δεν έχουν στη διάθεσή τους τον Αζάρ και τον Μαρσέλο, αλλά θα είναι βασικός ο Γκάρεθ Μπέιλ, την ώρα που οι Καταλανοί θα παρατάξουν από την αρχή την τριάδα των Μέσι, Σουάρες και Γκριεζμάν.

