Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη 5-2: Με χατ-τρικ του Ραφίνια οι Καταλανοί ξανά στο +4 στην κορυφή της «La Liga»

Αύξησε και πάλι τη διαφορά της από τη Ρεάλ Μαδρίτης η Μπαρτσελόνα
Ο Ραφίνια πανηγυρίζει το τρίτο γκολ του κόντρα στη Σεβίλλη / REUTERS/Albert Gea

Η Μπαρτσελόνα “διέλυσε” με 5-2 τη Σεβίλλη και συνέχισε την προέλασή της στην κορυφή της βαθμολογίας της “La Liga”, αυξάνοντας ξανά τη διαφορά της από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους 4 βαθμούς.

Με ένα “καταιγιστικό” ξεκίνημα στο παιχνίδι και τον Ραφίνια να πετυχαίνει χατ-τρικ από το πρώτο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα έφθασε σε μία επιβλητική νίκη επί της Σεβίλλης, έχοντας “καθαρίσει” το ματς από το 60′. Στη συνέχεια, οι Καταλανοί έριξαν ρυθμούς και οι Σεβιγιάνοι μείωσαν στο τελικό σκορ.

Όλμο και Κανσέλο ήταν οι άλλοι δύο σκόρερ της ομάδας του Φλικ, με τον δεύτερο να πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ με… σλάλομ από το κέντρο του γηπέδου. Οι Καταλανοί έφθασαν έτσι τους 70 βαθμούς, με την 4η σερί νίκη τους στην ισπανική La Liga, όντας σε απόσταση ασφαλείας από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο +5 από τη “ζώνη” του υποβιβασμού βρίσκεται από την πλευρά της, η Σεβίλλη.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
37
35
29
24
