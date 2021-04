Ο ατζέντης του Σέρχιο Αγουέρο βρίσκεται στην Βαρκελώνη ώστε να διαπραγματευτεί τη μετεγγραφή του Αργεντινού επιθετικούς στους «μπλαουγκράνα» από την Μάντσεστερ Σίτι.

Μετά από 10 χρόνια ο Σέρχιο Αγουέρο θα αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι από την Μάντσεστερ Σίτι για άλλες πολιτείες. Ο 33χρονος επιθετικός -πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «πολιτών»- τα έχει βρει ήδη με την Μπαρτσελόνα, ως προς το γεγονός ότι θέλει να μετακομίσει στους «μπλαουγκράνα», αλλά οι συζητήσεις επί του συμβολαίου αρχίζουν τώρα, με τον ατζέντη του παίκτη να βρίσκεται ήδη στην Βαρκελώνη, όπως ανέφερε σε tweet του και ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Barcelona are in talks with Sergio Agüero agent, he’s considered “one of the options”.



Oscar Mingueza and Riqui Puig clauses will be triggered to extend both contracts until June 2023.



Sergi Roberto could extend his contract for 2 years, but there’s no agreement yet. 🔴🔵 #FCB