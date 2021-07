Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα λόγω κορονοϊού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην έξοδο τον Αντουάν Γκριεζμάν.

Γάλλος εξτρέμ των Καταλανών έχει ένα από τα πιο “βαριά” συμβόλαια στην ομάδα κι αν η Μπαρτσελόνα κρατήσει τελικά και τον Λέο Μέσι, θα προτείνει στον ίδιο μια μεγάλη μείωση στις αποδοχές του.

Το γεγονός φέρνει τον Γκριεζμάν στον “αέρα” για τους “μπλαουγκράνα”, καθώς σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Γάλλος δεν αποκλείεται να ζητήσει την αποχώρησή του από την ομάδα, αναζητώντας νέο “σταθμό” για την καριέρα του.

