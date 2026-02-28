Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Παρέμειναν στην κορυφή με χατ-τρικ του Γιαμάλ οι Καταλανοί

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ασταμάτητος κόντρα στη Βιγιαρεάλ και με ένα προσωπικό χατ-τρικ, οδήγησε την Μπαρτσελόνα σε μία επιβλητική νίκη με 4-1 επί της Βιγιαρεάλ στην 26η αγωνιστική της ισπανικής La Liga.

Ανοίγοντας το σκορ με πλασέ από ασίστ του Φεράν στο 28ο λεπτό του αγώνα, ο Λαμίν Γιαμάλ κατάφερε να σκοράρει δύο ακόμη φορές με προσωπικές ενέργειες από δεξιά και τελείωμα με το αριστερό του πόδι, για να χαρίσει στην Μπαρτσελόνα τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν προσωρινά το σκορ με τον Γκέιγ, αλλά το τρίτο γκολ του σούπερ σταρ των Καταλανών και ένα τέταρτο τέρμα από τον Λεβαντόφσκι στο φινάλε, “υπέγραψαν” το… καρέ της ομάδας τους στο ματς.

WHAT A FANTASTIC GOAL FROM LAMINE YAMAL!



Barcelona 2-0 Villarreal.pic.twitter.com/s7iS07oPP2 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 28, 2026

Η Μπαρτσελόνα έφθασε έτσι τους 64 βαθμούς και βρέθηκε στο +4 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισπανική La Liga, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο. Στην 3η θέση με 51 βαθμούς έμεινε από την πλευρά της, η Βιγιαρεάλ.