Ηλιόπουλος: «Εύχομαι του χρόνου όλες οι ομάδες να παίζουν για το ευ αγωνίζεσθαι, είναι δύσκολο»

Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει από την προηγούμενη αγωνιστική το 14ο πρωτάθλημα Ελλάδας και μετά το διαδικαστικής για εκείνη σημασίας ματς με τον ΠΑΟΚ που ήρθε ισόπαλο 1-1, ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε μία μικρή δήλωση στη μικτή ζώνη.

«Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι όλες οι ομάδες από του χρόνου να αγωνίζονται για το ευ αγωνίζεσθαι. Είναι δύσκολο…», ήταν τα λόγια του Μάριου Ηλιόπουλο μετά την ολοκλήρωση του ΠΑΟΚ – ΑΕΚ.

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης μετά τη λήξη του αγώνα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες της ΑΕΚ για την προσπάθειά τους.