Ο Εργκίν Αταμάν πέταξε μπουκάλι στο παρκέ και δέχθηκε τεχνική ποινή στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε άσχημα το εκτός έδρας με τη Βαλένθια στον “τελικό” των πλέι οφ της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του στη δεύτερη περίοδο του αγώνα.

Με την ομάδα του να έχει βρεθεί πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά, ο Εργκίν Αταμάν ξέσπασε πετώντας ένα μπουκάλι με νερό στο παρκέ, γεγονός που έφερε μία τεχνική ποινή εναντίον του από τους διαιτητές του Βαλένθια – Παναθηναϊκός.

Ο Τούρκος προπονητής του “τριφυλλιού” ζήτησε πάντως συγγνώμη από τους διαιτητές, σύμφωνα με τη μετάδοση της Nova, την ώρα που η κερκίδα είχε ξεσηκωθεί και οι οπαδοί των “νυχτερίδων” απαιτούσαν την αποβολή του.