Μπαρτσελόνα – Χετάφε 3-0: Φεράν Τόρε και Όλμο έφεραν τους Καταλανούς στο -2 από τη Ρεάλ

Με τον Φεράν Τόρες να πετυχαίνει δύο γκολ (15΄ & 34΄) και τον Ντάνι Όλμο να έχει γκολ (62΄) και ασίστ, η Μπαρτσελόνα έφτασε άνετα στη νίκη, με 3-0, επί της Χετάφε για την 5η αγωνιστικής της La Liga.

Με την 4η νίκη στο ισπανικό πρωτάθλημα, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Μαδριλένοι έχουν κάνει το 5/5 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και οδηγούν την κούρσα με 15 βαθμούς, με την Μπαρτσελόνα να ακολουθεί με 13 βαθμούς, έχοντας την “γκέλα” με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1

(7΄ Ερνάντες, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς – 13΄ Μέντες)

Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4

(43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90+2΄ Κογιαλίπου)

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0

(22΄ Μιλιτάο, 47΄ Μπαπέ)

Αλαβές-Σεβίλη 1-2

(17΄πεν. Βιθέντε – 10΄ Βάργκας, 67΄ Αλέξις Σάντσες)

Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 2-1

(69΄ Μικαουτάτζε, 85΄ Γκεΐ – 45+6΄πεν. Μπούντιμιρ)

Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

(73΄ Σανταμαρία, 90+3΄ Ντούρο)

Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 1-1

(65΄ Ντε Φρούτος – 49΄ Ιγκλέσιας)

Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

(85΄ Μουρίτσι – 79΄ Γκάλαχερ)

Ελτσε-Οβιέδο 1-0

(9΄ Αντρέ Σίλβα)

Μπαρτσελόνα-Χετάφε 3-0

(15΄ & 34΄ Τόρες, 62΄ Όλμο)

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 15

Μπαρτσελόνα 13

Βιγιαρεάλ 10

Εσπανιόλ 10

Έλτσε 9

Μπέτις 9 -6αγ.

Χετάφε 9

Αθλέτικ Μπιλμπάο 9

Σεβίλη 7

Αλαβές 7

Βαλένθια 7

Ατλέτικο Μαδρίτης 6

Οσασούνα 6

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5 -6αγ.

Λεβάντε 4

Οβιέδο 3

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2

Μαγιόρκα 2

Τζιρόνα 1