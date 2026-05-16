Super League: Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός λόγω σφοδρής χαλαζόπτωσης στις Σέρρες

Κανονικά διεξάγονται τα άλλα δύο μας των πλέι άουτ της Super League
Ο Πολυχρόνης τσεκάρει τον αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο των Σερρών/ EUROKINISSI
Η έντονη χαλαζόπτωση στις Σέρρες έφερε την αναβολή του αγώνα του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό, καθώς η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου δεν ήταν σε θέση να υποστηρίξει την αναμέτρηση.

Ο διαιτητής Πολυχρόνης αποφάσισε την οριστική αναβολή του Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός, ματς της 9ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League, με τους γηπεδούχους να κυνηγούν την παραμονή και να θέλουν αρνητικό αποτέλεσμα του Αστέρα κόντρα στην Κηφισιά.

 

Στην αρχή δεν ήταν ξεκάθαρο αν θα διεξαχθούν τα ματς του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά και της ΑΕΛ Novibet με τον Ατρόμητο, όμως τελικά οι δύο αναμετρήσεις ξεκίνησαν κανονικά.

