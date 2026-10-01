Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας μετά το 2-2 με την Ολλανδία και τη νίκη των Γερμανών επί των Σέρβων

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδία στην Τούμπα, αλλά πήρε την ισοπαλία με 2-2 στην 3η αγωνιστική της League Α του Nations League και παρέμεινε στην κορυφή του δευτέρου ομίλου, έχοντας μπροστά της έναν πρώτο “τελικό” με τη Γερμανία.

Η Γερμανία εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας με την Ολλανδία και επικράτησε με τη σειρά της με 2-0 της Σερβίας, για να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη League A του Nations League και να φθάσεις τους 4 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπίσχοφ και Βιρτζ με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, χάρισαν στη Γερμανία το “τρίποντο” κόντρα στη Σερβία, η οποία από την πλευρά έμεινε στους μηδέν βαθμούς και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει για τη “γαλανόλευκη”, τουλάχιστον την τρίτη θέση της βαθμολογίας και την παραμονή στη League Phase του Nations League.

Η βαθμολογία του ομίλου

Ελλάδα 7 (5-3) Ολλανδία 5 (5-4) Γερμανία 4 (3-2) Σερβία 0 (2-6)

Η επόμενη αγωνιστική

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

21:45 Ελλάδα – Γερμανία

21:45 Ολλανδία – Σερβία