Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας μετά το 2-2 με την Ολλανδία και τη νίκη των Γερμανών επί των Σέρβων

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδία στην Τούμπα, αλλά πήρε την ισοπαλία με 2-2 στην 3η αγωνιστική της League Α του Nations League και παρέμεινε στην κορυφή του δευτέρου ομίλου, έχοντας μπροστά της έναν πρώτο “τελικό” με τη Γερμανία.
Η Γερμανία εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας με την Ολλανδία και επικράτησε με τη σειρά της με 2-0 της Σερβίας, για να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη League A του Nations League και να φθάσεις τους 4 βαθμούς.
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Μπίσχοφ και Βιρτζ με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, χάρισαν στη Γερμανία το “τρίποντο” κόντρα στη Σερβία, η οποία από την πλευρά έμεινε στους μηδέν βαθμούς και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει για τη “γαλανόλευκη”, τουλάχιστον την τρίτη θέση της βαθμολογίας και την παραμονή στη League Phase του Nations League.
Η βαθμολογία του ομίλου
- Ελλάδα 7 (5-3)
- Ολλανδία 5 (5-4)
- Γερμανία 4 (3-2)
- Σερβία 0 (2-6)
Η επόμενη αγωνιστική
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
21:45 Ελλάδα – Γερμανία
21:45 Ολλανδία – Σερβία