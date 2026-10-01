Αθλητικά

Nations League: Ο Χόιλουντ σκόραρε κόντρα στην Πορτογαλία και τρόλαρε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά η Δανία ηττήθηκε με 4-2

Απίθανη αντίδραση του Δανού επιθετικού, σε μία κίνηση στήριξης του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Χόιλουντ
Ο Χόιλουντ πανηγυρίζει στο Δανία - Πορτογαλία / Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix via REUTERS
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Ο Ράσμους Χόιλουντ πέτυχε γκολ στο Δανία – Πορτογαλία και έκανε τον πανηγυρισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά οι Πορτογάλοι τον… τιμώρησαν στη συνέχεια, με τη νίκη τους με 4-2 στο Nations League.

Η Πορτογαλία άφησε πίσω της τη… φασαρία με την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο και πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη μέσα στη Δανία, παρότι ισοφαρίστηκε δύο φορές από τους Σκανδιναβούς στο ματς.

Ο Ζοάο Κανσέλο άνοιξε το σκορ στο ματς και ο Γκονζάλο Ράμος διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, αλλά οι Δανοί ισοφάρισαν αρχικά με τον Ντάμσκγαρντ και στη συνέχεια με τον Χόιλουντ, ο οποίος και πανηγύρισε με “siu”, θέλοντας να… τρολάρει τους Πορτογάλους για την υπόθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έφυγε από την αποστολή της ομάδας, μετά από διαφωνία με τον Ζόρζε Ζεσούς.

Η Πορτογαλία έδειξε όμως “μέταλλο” στη συνέχεια και με δύο τέρματα από Βιτίνια και Ζοάο Φέλιξ, έφθασε σε ένα επιβλητικό διπλό, που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας, με το απόλυτο των 9 βαθμών μετά από τρεις αγωνιστικές.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Χόιλουντ πανηγυρίζει με “siu” και έδειξε την ενόχλησή του προς τον Ζεσούς, σπρώχνοντάς τον, στο χαιρετισμό στο φινάλε του αγώνα.

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