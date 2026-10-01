Nations League: Ο Χόιλουντ σκόραρε κόντρα στην Πορτογαλία και τρόλαρε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά η Δανία ηττήθηκε με 4-2

Ο Ράσμους Χόιλουντ πέτυχε γκολ στο Δανία – Πορτογαλία και έκανε τον πανηγυρισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά οι Πορτογάλοι τον… τιμώρησαν στη συνέχεια, με τη νίκη τους με 4-2 στο Nations League.

Η Πορτογαλία άφησε πίσω της τη… φασαρία με την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο και πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη μέσα στη Δανία, παρότι ισοφαρίστηκε δύο φορές από τους Σκανδιναβούς στο ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ζοάο Κανσέλο άνοιξε το σκορ στο ματς και ο Γκονζάλο Ράμος διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, αλλά οι Δανοί ισοφάρισαν αρχικά με τον Ντάμσκγαρντ και στη συνέχεια με τον Χόιλουντ, ο οποίος και πανηγύρισε με “siu”, θέλοντας να… τρολάρει τους Πορτογάλους για την υπόθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έφυγε από την αποστολή της ομάδας, μετά από διαφωνία με τον Ζόρζε Ζεσούς.

🚨🚨 Rasmus Højlund hits the ‘SIUU’ after scoring against Portugal.



Honor. ❤️🇩🇰pic.twitter.com/TqvqHqBSnH — (@TMfutbal) October 1, 2026

Η Πορτογαλία έδειξε όμως “μέταλλο” στη συνέχεια και με δύο τέρματα από Βιτίνια και Ζοάο Φέλιξ, έφθασε σε ένα επιβλητικό διπλό, που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας, με το απόλυτο των 9 βαθμών μετά από τρεις αγωνιστικές.

Hojlund 😭😭😭😭😭😭😭



He’s like… “Hey. Don’t touch me…” 🤨 pic.twitter.com/qr21Crfz3l — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) October 1, 2026

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Χόιλουντ πανηγυρίζει με “siu” και έδειξε την ενόχλησή του προς τον Ζεσούς, σπρώχνοντάς τον, στο χαιρετισμό στο φινάλε του αγώνα.