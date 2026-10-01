Σοκ με Μάικ Τζέιμς: Tραυματίστησε σοβαρά στον αχίλλειο

Ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε τρομερά άτυχος στον αγώνα της Εφές Αναντολού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, με τον Αμερικανό γκαρντ τραυματίζεται σοβαρά στον αχίλλειο.

Σε μία ανύποπτη φάση και δίχως να έχει κάποιον αντίπαλο δίπλα του που να τον μαρκάρει, ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε στο παρκέ και άρχισε να σφαδάζει από τον πόνο, κρατώντας χαμηλά το πόδι του.

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Το μυαλό όλων πήγε κατευθείαν στο χειρότερο, το οποίο επιβεβαίωσε η Εφές Αναντολού με ανακοίνωσή της.

«Για τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στην περιοχή του αχίλλειου τένοντα, θα διενεργηθούν λεπτομερείς εξετάσεις και θα γίνει σχεδιασμός για τη θεραπεία του. Περαστικά Μάικ»!, τόνισαν οι Τούρκοι.

Aşil tendonu bölgesinden sakatlık yaşayan Mike James için detaylı tetkikler gerçekleştirilecek ve tedavisi için planlama yapılacaktır. Get well soon Mike! https://t.co/uvkiDUw1Hq — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 1, 2026

Λίγο αργότερα, ο Μάικ Τζέιμς έστειλε το πρώτο του μήνυμα.

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«Λοιπόν, είναι χάλια… Γ@@να απαίσιο. Ευχαριστώ όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μου», έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ.

Well it sucks….. Fucking awful. Thank you for everybody who reached out. — Mike James (@TheNatural_05) October 1, 2026

«Εντάξει, θα είμαι σύντομος με τις πληροφορίες. Φυσικά, είμαι απλώς ο προπονητής, όχι γιατρός, οπότε δεν μπορώ να πω πολλά. Δεν φαίνεται καλό, αλλά εμπιστευόμαστε το ιατρικό μας επιτελείο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις όταν επιστρέψουμε αύριο στην Κωνσταντινούπολη», σχολίασε ο προπονητής του στην Εφές, Πάμπλο Λάσο.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Μήνυμα συμπαράστασης στον Μάικ Τζέιμς έστειλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

“Οι σκέψεις μας και η αγάπη μας είναι μαζί σου Μάικ Τζέιμς. Μείνε δυνατός και γρήγορα περαστικά”, ανέφερε η πράσινη ΚΑΕ.