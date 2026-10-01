Αθλητικά

Σοκ με Μάικ Τζέιμς: Tραυματίστησε σοβαρά στον αχίλλειο

Ο Αμερικανός γκαρντ χτύπησε σε μία ανύποπτη φάση στον αγώνα της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι
Ο Τζέιμς σε περσινό αγώνα της Μονακό (Photo by Tolga Adanali
Ο Τζέιμς σε περσινό αγώνα της Μονακό (Photo by Tolga Adanali/Euroleague Basketball via Getty Images)
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Ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε τρομερά άτυχος στον αγώνα της Εφές Αναντολού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, με τον Αμερικανό γκαρντ τραυματίζεται σοβαρά στον αχίλλειο.

Σε μία ανύποπτη φάση και δίχως να έχει κάποιον αντίπαλο δίπλα του που να τον μαρκάρει, ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε στο παρκέ και άρχισε να σφαδάζει από τον πόνο, κρατώντας χαμηλά το πόδι του.

Το μυαλό όλων πήγε κατευθείαν στο χειρότερο, το οποίο επιβεβαίωσε η Εφές Αναντολού με ανακοίνωσή της.

«Για τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στην περιοχή του αχίλλειου τένοντα, θα διενεργηθούν λεπτομερείς εξετάσεις και θα γίνει σχεδιασμός για τη θεραπεία του. Περαστικά Μάικ»!, τόνισαν οι Τούρκοι.

Λίγο αργότερα, ο Μάικ Τζέιμς έστειλε το πρώτο του μήνυμα.

«Λοιπόν, είναι χάλια… Γ@@να απαίσιο. Ευχαριστώ όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μου», έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ.

«Εντάξει, θα είμαι σύντομος με τις πληροφορίες. Φυσικά, είμαι απλώς ο προπονητής, όχι γιατρός, οπότε δεν μπορώ να πω πολλά. Δεν φαίνεται καλό, αλλά εμπιστευόμαστε το ιατρικό μας επιτελείο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις όταν επιστρέψουμε αύριο στην Κωνσταντινούπολη», σχολίασε ο προπονητής του στην Εφές, Πάμπλο Λάσο.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Μήνυμα συμπαράστασης στον Μάικ Τζέιμς έστειλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

“Οι σκέψεις μας και η αγάπη μας είναι μαζί σου Μάικ Τζέιμς. Μείνε δυνατός και γρήγορα περαστικά”, ανέφερε η πράσινη ΚΑΕ.

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