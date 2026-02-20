Μπαρτζώκας για τον τελικό Κυπέλλου: Μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας, ο Χέιζ-Ντέιβις έχει δώσει ψυχολογική ώθηση στον Παναθηναϊκό

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού, ενόψει του τελικού του Final Allwyn 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (21.02, 20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡΤ) τονίζοντας πως πρόκειται για ένα παιχνίδι που δεν διαφέρει σε ένταση και απαιτήσεις από οποιαδήποτε άλλη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό “πολύ ταλαντούχα ομάδα”, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις, η οποία -όπως είπε- έχει προσφέρει ψυχολογική ώθηση. Για το ζήτημα της εξάδας των ξένων και την εμφάνιση του Μόντε Μόρις, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε πως κάθε επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες του αγώνα και τα αγωνιστικά “ταιριάσματα”.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τους τραυματίες στον Ολυμπιακό, ενώ ξεκαθάρισε πως τα προηγούμενα αποτελέσματα κόντρα στον Παναθηναϊκό δεν παίζουν ρόλο: “Η ζωή εξελίσσεται, τα δεδομένα αλλάζουν. Αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα ιδιαίτερα” τόνισε.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν διαφέρει σε τίποτα από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό. Μεγάλο βαθμός δυσκολίας, πολύ ταλαντούχα ομάδα. Όπως έχει δείξει κιόλας εδώ στην Κρήτη στα δύο παιχνίδια σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω η μεταγραφή του Χέιζ κυρίως έχει δώσει ώθηση ψυχολογική στην ομάδα. Και φυσικά περιμένουμε ότι πρέπει να παίξουν πολύ καλά για να κερδίσουμε τον τελικό».

Για τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς:

«Έχουμε πάρει ένα κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ να δοκιμάσει να δει αν πονάει και ποια θα είναι η κατάσταση τώρα. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Θα δοκιμάσει στην προπόνηση να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που έχει είναι διαχειρίσιμη. Μετά την προπόνηση θα ξέρω περισσότερα».

Για τον πονοκέφαλο που του βάζει η καλή εμφάνιση του Μόντε Μόρις:

«Αυτά περί πονοκεφάλων είναι πολύ ωραία δημοσιογραφικά κλισέ. Εδώ και 50 χρόνια το μπάσκετ προχωράει και οι συνθήκες κάθε παιχνιδιού διαμορφώνουν το πώς θα πας με το ρόστερ, το ποιους ξένους θα χρησιμοποιήσεις. Για παράδειγμα, το ποιος θα παίξει “5” σε ένα ματς επηρεάζει το ποιος θα είναι στο “1”. Θα κάνουμε μία συζητήσει με τους συνεργάτες μας και με τους παίκτες για να τους πούμε ότι δεν είναι τίποτα προσωπικό όποιος μένει έξω αλλά έχει σχέση με το ότι πρέπει όλοι να είναι χρήσιμοι και να παίξουν. Για αύριο χρειαζόμαστε τρία πόιντ γκαρντ αλλά και τρεις ψηλούς γιατί κανείς δεν είναι σίγουρος. Είναι ζήτημα πως θα γίνει η προπόνηση και πώς θα είναι τα πράγματα μετά τις θεραπείες».

Για τις νίκες του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό:

«Κανείς δεν σκέφτεται τι έχει γίνει στο παρελθόν. Από την τελευταία νίκη μας με τον Παναθηναϊκό έχουν μεσολαβήσει τόσα πράγματα στις ομάδες, θετικά, αρνητικά. Η ζωή εξελίσσεται και ανατρέπει τα πάντα. Τα παιχνίδια αυτά είναι πάντα ιδιαίτερα. Και οι δύο ομάδες παίζουν σε ένα επίπεδο στην διάρκεια του ματς και 1-2 plays μπορεί να καθορίσουν την εξέλιξη του ματς. Ας είμσατε φειδωλοί. Πιστεύουμε ότι είμαστε καλή ομάδα, πως μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, το έχουμε αποδείξει αλλά απέχει μέχρι να το κάνουμε».