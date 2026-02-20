Ο Μιλουτίνοφ με νάρθηκα στην προπόνηση του Ολυμπιακού, η δήλωση Μπαρτζώκα για τον Σέρβο σέντερ και τον Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός θα “μονομαχήσει” με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Final Allwyn 8 του Κυπέλλου Ελλάδας (21.02, 20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡΤ) με σκοπό να κατακτήσει το τρόπαιο, μετά την περσινή απώλεια από τους “πράσινους”. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον ημιτελικό με το Μαρούσι.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εμφανίστηκε στην προπόνηση της Παρασκευής (20.02.2026) με ειδικό νάρθηκα, έπειτα από το κάταγμα που υπέστη στον δεξιό αντίχειρα. Ο Σέρβος σέντερ θα δοκιμάσει την κατάστασή του προκειμένου να εξαντλήσει τις πιθανότητες να αγωνιστεί στο μεγάλο ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η προπόνηση θα δείξει. Έχουμε πάρει έναν κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοβ για να δούμε αν μπορεί να παίξει και αν πονάει.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα. Θα δοκιμάσει επίσης στην προπόνηση για να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που έχει έτσι κι αλλιώς από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσημη, ή όχι” ανέφερε σχετικά ο κόουτς του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Θυμίζουμε ότι στην αποστολή του Ολυμπιακού έχει ενσωματωθεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.