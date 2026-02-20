Αθλητικά

Ο Μιλουτίνοφ με νάρθηκα στην προπόνηση του Ολυμπιακού, η δήλωση Μπαρτζώκα για τον Σέρβο σέντερ και τον Τζόουνς

Οι τελευταίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό, παραμονές του τελικού Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός θα “μονομαχήσει” με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Final Allwyn 8 του Κυπέλλου Ελλάδας (21.02, 20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡΤ) με σκοπό να κατακτήσει το τρόπαιο, μετά την περσινή απώλεια από τους “πράσινους”. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον ημιτελικό με το Μαρούσι.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εμφανίστηκε στην προπόνηση της Παρασκευής (20.02.2026) με ειδικό νάρθηκα, έπειτα από το κάταγμα που υπέστη στον δεξιό αντίχειρα. Ο Σέρβος σέντερ θα δοκιμάσει την κατάστασή του προκειμένου να εξαντλήσει τις πιθανότητες να αγωνιστεί στο μεγάλο ματς.

“Η προπόνηση θα δείξει. Έχουμε πάρει έναν κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοβ για να δούμε αν μπορεί να παίξει και αν πονάει.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα. Θα δοκιμάσει επίσης στην προπόνηση για να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που έχει έτσι κι αλλιώς από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσημη, ή όχι” ανέφερε σχετικά ο κόουτς του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Θυμίζουμε ότι στην αποστολή του Ολυμπιακού έχει ενσωματωθεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
318
201
135
110
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Eileen Gu, η «πριγκίπισσα του χιονιού» έβαλε στη θέση του δημοσιογράφο που υποτίμησε τη νίκη της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Η πανέμορφη 22χρονη σκιέρ, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά εκπροσωπεί αγωνιστικά την Κίνα, απέδειξε ότι οι νίκες μιλούν από μόνες τους
Η σταρ του σκι Eileen Gu
Newsit logo
Newsit logo