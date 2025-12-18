Μπαρτζώκας: «Καταρρεύσαμε ψυχολογικά σε μεγάλα σουτ της Βαλένθια, ψάχνουμε τους λόγους για τα νεκρά διαστήματα»

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την Παρασκευή (19.12.2025, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) τη “διαβολοβδομάδα” του στη Euroleague, υποδεχόμενος τη Βιλερμπάν. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να επιστρέφει στις νίκες, έχοντας ηττηθεί πριν από δυο βράδια στο ΣΕΦ από τη Βαλένθια και ακούσει τον κόσμο να γιουχάρει για το τρίτο σερί αρνητικό της αποτέλεσμα στη διοργάνωση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day ενόψει του Ολυμπιακός – Βιλερμπάν και εξήγησε για ποιο λόγο ήρθε η ήττα από τη Βαλένθια, ενώ σχολίασε και την γκρίνια που υπάρχει από τους οπαδούς. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα “νεκρά” διαστήματα που παρουσιάζουν οι Πειραιώτες στους αγώνες τους.

Ο Έλληνας κόουτς μίλησε…

Για το τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που είχε διαδοχικές ήττες: “Απλά να κερδίσουμε. Οι νίκες είναι αυτές που δημιουργούν καλό κλίμα και οι ήττες το αντίθετο. Όσον αφορά στην ατμόσφαιρα στην ομάδα υπάρχει στενοχώρια αλλά πιστεύουμε ότι για τρία δεκάλεπτα κόντρα στην Βαλένθια παίξαμε πολύ καλά.

Απλώς καταρρεύσαμε ψυχολογικά σε κάποια μεγάλα σουτ που έβαλε η Βαλένθια, ιδίως τα δύο στο transition του Τόμπσον. Παίξαμε με πίεση κατόπιν και αυτό προφανώς, όπως είδατε όλοι, επηρέασε την απόδοσή μας σε όλο το τελευταίο δεκάλεπτο.

Αλλά θα πρέπει να παραδεχτούμε και ότι η Βαλένθια έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Πάντα παίζει και ο αντίπαλος. Όμως είχαμε μεγάλη βελτίωση στον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε για τρία δεκάλεπτα και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο συστηματικά γίνεται και σε περισσότερο χρόνο και σιγά σιγά να επανέλθουμε στα γνωστά μας στάνταρντς”.

Για το ματς με την Βιλερμπάν και αν την αντιπροσωπεύει το άσχημο ρεκόρ που έχει στη φετινή Euroleague: “Όχι, είναι μία solid (συμπαγής) ομάδα, μία ομάδα που παίζει σκληρά, πάρα πολλά παιχνίδια από αυτά που έχει χάσει τα χάνει στο τελευταίο τρίλεπτο, πεντάλεπτο. Μάχεται παντού, χθες είδατε ότι κέρδισε την Μπάγερν, δεν παρατάει κανένα παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι περιττό να το λέω κάθε φορά, κάθε παιχνίδι της Euroleague είναι δύσκολο, κάθε παιχνίδι κρύβει παγίδες. Πρέπει να παίζεις καλά αν θες να κερδίσεις, νομίζω ότι και από τα χθεσινά αποτελέσματα όλοι το συμπεραίνουν αυτό. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και έτσι πρέπει να το δούμε”

Για τον Μόντε Μόρις: Τα εργομετρικά του είναι καλά, δεν είναι φυσικά στο επίπεδο των άλλων παικτών μας αλλά είναι πολύ καλύτερα απ’ότι θα περίμενε κανείς, με έναν μήνα απουσία. Αυτό σημαίνει πως είχε δουλέψει αρκετά στο διάστημα που δεν έπαιζε. Στόχος μας είναι μάλλον, για να μην πω 100%, να παίξει στο παιχνίδι με τον Κολοσσό την Κυριακή και από εκεί και πέρα να μπει στο rotation”.

Για τα νεκρά διαστήματα του Ολυμπιακού σε κάποια σημεία των αγώνων: “Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο λόγος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κάποιες λάθος επιλογές, νομίζω ότι χάσαμε πάρα πολλά σουτ προς το τέλος. Πολλές φορές τα πράγματα έρχονται σε ένα παιχνίδι ανάποδα, πρώτον γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ καλός και παίζει ρόλο με τον αντίπαλο που παίζεις σε τι κατάσταση τον βρίσκεις. Για παράδειγμα η Βαλένθια είναι αυτή τη στιγμή σε φοβερή κατάσταση αλλά μπορεί να μην είναι έτσι σε δύο μήνες. Παίζει ρόλο πχ αν η αντίπαλη ομάδα παίζει με κίνητρο, αν έχει αυτοπεποίθηση. Το σίγουρο είναι πως υπάρχουν 20 ομάδες πολύ καλές, που το ψάχνουν.

Παρακολουθούσα το παιχνίδι της Βιλερμπάν με την Μπάγερν που είχε κερδίσει κάποιες βολές στο τέλος, πώς το ζούσε ο κόσμος, πόση αγωνία είχε. Η Βιλερμπάν είναι τελευταία όμως κοιτάξτε τι στρες είχαν οι παίκτες για να κάνουν μία νίκη. Στην Euroleague μία νίκη είναι πάντα πολύ σημαντική, ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται η κάθε ομάδα. Είναι μεγάλο το κίνητρο για κάθε ομάδα. Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, εγώ νομίζω ότι για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια, όταν ήμασταν 13 πόντους μπροστά, 10, 8, δεν τελειώσαμε το ματς με κάποια σουτ που θα έπρεπε. Αυτοί αμέσως απάντησαν στο transition με τρίποντο, μας μπήκε η πίεση και δεν διαχειριστήκαμε το παιχνίδι καλά. Κάποιες φορές τα πράγματα είναι απλά”.

Για τη γκρίνια που υπάρχει και το κατά πόσο εύκολο είναι να μην περάσει αυτό στην ομάδα: “Στα αποδυτήρια μιλάμε μεταξύ μας για το τι πρέπει να κάνουμε όσον αφορά στο μπάσκετ. Η γκρίνια πάντα θα είναι σε ομάδες σαν τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και είναι και λογικό. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μπαίνει με μία πίεση, επειδή έχει πάει σε τέσσερα Final-4, ότι το Final-4 είναι δεδομένο και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Όσοι είσαστε μέσα στο χώρο, καταλαβαίνετε πως με αυτή τη μορφή της Euroleague, είναι ουτοπικό να πιστεύεις ότι θα πας εξ ορισμού στο Final-4. Είναι λοιπόν μία διεργασία που απαιτεί συνεχή προσπάθεια, και στο γήπεδο και πνευματικά από όλους μας και στο τέλος να κάνουμε ταμείο”