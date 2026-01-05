Μπαρτζώκας: Με τον Τζόουνς ολοκληρώνεται το παζλ που είχαμε συμφωνήσει με τους προέδρους του Ολυμπιακού από το καλοκαίρι

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε (06.01.2026, 19:45, Newsit.gr) στο ξεκίνημα της νέας “διαβολοβδομάδας” στη Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις δηλώσεις στο νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ σημείωσε πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι αμφίβολη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για ένα παζλ που πλέον ολοκληρώθηκε, με την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ, ενώ αναφέρθηκε στη βελτίωση του Ολυμπιακού και τον καλύτερο δεύτερο γύρο που θέλει να κάνει στη φετινή σεζόν.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού μίλησε…

Για τη μετεγγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς:

«Πιστεύω ότι είναι λάθος να μιλήσουμε τώρα, θα πρέπει να τον δούμε όταν έρθει και να σας πω πιο συγκεκριμένα πράγματα, να μιλήσουμε και εγώ μαζί του, να του εξηγήσουμε τι πιστεύουμε, να δούμε τι πιστεύει αυτός και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε το ματς αύριο. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Ταϊρίκ τις επόμενες ημέρες. Μας ενδιαφέρει να παίξουμε καλά, είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, τέταρτο με τον Άρη, σίγουρα υπάρχει μια κούραση αλλά είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό».

Για το πώς ο Ολυμπιακός γύρισε την κατάσταση μετά το παιχνίδι με τη Βαλένθια

«Δεν πιστεύω ότι το παιχνίδι με τη Βαλένθια έδειξε ότι έχουμε κρίση. Παίξαμε καλά, ήμασταν μπροστά 12 πόντους αν θυμάμαι καλά στο τρίτο δεκάλεπτο, η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικά, έβαλε πολύ δύσκολα σουτ και μας έβαλε πίεση στο τέλος. Θα έλεγα ότι το κακό μας παιχνίδι ήταν στη Βαρκελώνη, που ήταν τελείως έξω από τις αρχές μας. Με τη Βαλένθια είχαμε ήδη σημάδια βελτίωσης, μετά το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο γήπεδο μας, παίξαμε Μπολόνια και Παναθηναϊκό και εν τω μεταξύ είχαμε και κάποια καλά παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι εύκολο να βαφτιστεί μια ομάδα σε κρίση ή σε μεγάλη φόρμα με αποτελέσματα τεσσάρων ημερών, πράγμα που μπορεί να ισχύει και για παίκτες. Θα πρέπει να είμαστε πιο φειδωλοί στο τι μεταφράζουμε σαν φόρμα ή σαν καλή κατάσταση. Νομίζω ότι γενικά δουλεύουμε καλά, προφανώς έχουμε εμπιστοσύνη στο ρόστερ μας, η προσθήκη που κάναμε ήταν κάτι που ούτως ή άλλως σκεφτόμασταν γιατί είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και ένας ενδεχόμενος τραυματισμός θα μας δημιουργούσε πρόβλημα. Όπως πάντα περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή που νομίζαμε εμείς ότι έπρεπε, όπως και στη περίπτωση του Μόντε Μόρις. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το παζλ που είχαμε συμφωνήσει από το καλοκαίρι με τους προέδρους, ότι ξεκινάμε τη χρονιά έτσι και ανάλογα με τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις κινήσεις μας. Νομίζω λοιπόν πως στο δεύτερο γύρο της Ευρωλίγκας θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από ότι στον πρώτο, να είμαστε πιο συμπαγείς, πιο σταθεροί και να δούμε τελικά τι θα καταφέρουμε».

Για την ανάγκη του Ολυμπιακού να «τακτοποιηθεί» πια σε επίπεδο σχημάτων από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το ρόστερ:

«Έτσι ακριβώς, αυτοί είμαστε, θεωρούμε πως έχουμε επιλογές σε κάθε θέση και ταυτόχρονα μπορούμε να καλύψουμε και πιθανές απουσίες όπως του Γουόρντ και του Μακίσικικ, μην ξεχνάμε ότι κάναμε αυτά τα αποτελέσματα χωρίς σημαντικούς παίκτες. Αυτό καλούνται να κάνουν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας, κάνουμε σκάουτινγκ και βλέπουμε ότι έχουν 18-20 παίκτες, οπότε αυτή είναι η νέα κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Για τον αλτρουισμό του Φουρνιέ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και τι σημαίνει αυτό για τη νοοτροπία της ομάδας πηγαίνοντας προς το μέλλον:

«Δεν μπορούμε να προδριαγράψουμε καμία πορεία και κανένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχουμε σαν ομάδα μια καλή φιλοσοφία όσον αφορά στο πως σχεδιάζουμε την ομάδα και πως προσπαθούμε να ταιριάξουμε τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πασάρουμε πολύ καλύτερα, φαίνεται από τους αριθμούς. Πιστεύουμε πως μας παίρνει να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο αμυντικά και από εδώ και πέρα να πάμε σε ένα πλάνο παιχνιδιού το οποίο θα φανεί αν είναι αποτελεσματικό ή όχι. Έχουμε τους παίκτες να ακολουθούν το πλάνο και να δούμε μετά τι θα καταφέρουμε».

Για την Φενέρ και την ικανότητα της να διακόπτει τη ροή της επίθεσης του Ολυμπιακού:

«Δεν είναι μόνο με εμάς, η Φενέρ γενικά προσπαθεί να το κάνει αυτό, παίζει άμυνα με αλλαγές έχοντας mobile ψηλούς και ψηλά γκαρντ. Γενικά προσπαθεί να απομονώσει τους χειριστές να πάνε στην πλευρά που δεν τους αρέσει, είναι μια ομάδα πολύ καλή τακτικά, έχει μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Γενικά παίζει έτσι, επιτρέπει στους αντιπάλους της λιγότερες τελικές πάσες στη λίγκα, όχι μόνο εναντίον μας. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό, αλλά επειδή είναι physical ομάδα, παίζει με επαφές, το παιχνίδι θα πάει εκεί, στη σκληρότητα και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό, ελπίζω να είμαστε καλά σε επίπεδο δυνάμεων. Πάντα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δημιουργεί ένα άδειασμα».

Για το αν θα παίξει ο Μιλουτίνοφ:

«Ο Μιλουτίνοφ είναι αμφίβολος, τώρα είναι στο γυμναστήριο για βάρη, παίρνει αντιφλεγμονώδη. Θα ξέρω το πρωί περισσότερα για αυτό».