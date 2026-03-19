Μπαρτζώκας μετά το Ολυμπιακός – Μπασκόνια: «Ένα από τα χειρότερά μας παιχνίδια μέσα στη σεζόν»

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά για να φθάσει στη νίκη με 90-80 κόντρα στην Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει λόγο για ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της ομάδας του στη σεζόν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τα “έψαλλε” σε αρκετές περιπτώσεις στους παίκτες του, κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Μπασκόνια, αλλά στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, υπογράμμισε και την κούρασή τους από τα σερί ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Δυσκολευτήκαμε πολύ, ήταν ένα αγχωτικό παιχνίδι και ένα από τα χειρότερά μας μέσα στη σεζόν. Κάναμε τόσα λάθη κάναμε και τόσες κακές αποφάσεις. Ήταν ένα πολύ επικίνδυνο ματς, όταν αφήνεις τον αντίπαλο τόσο κοντά, μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά… Είχαμε 16% στο τρίποντο. Ήταν ένα ματς που έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Είναι το 7ο ματς σε 14 ημέρες, οι παίκτες είναι κουρασμένοι, ενδεχομένως εξαντλημένοι».

Για το ότι κανένας παίκτης δεν έπαιξε πάνω από 25 λεπτά: «Έπρεπε να χειριστούμε την κατάσταση, να ξέρουμε τις αντοχές των παικτών. Αυτό το πρόγραμμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δίνει πολλά προβλήματα στα τεχνικά επιτελεία. Έχουμε μπροστά μας μερικά σημαντικά ματς για το πλεονέκτημα έδρας».