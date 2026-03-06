Μπαρτζώκας μετά το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Δεν λέει τίποτα στους φιλάθλους μας να πάμε απλώς σε ένα ακόμη Final Four της Euroleague»

Ο Ολυμπιακός πήρε σημαντική νίκη με 86-80 επί του Παναθηναϊκού στην 30η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι, αλλά και τους στόχους των Πειραιωτών.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό, ότι είναι βάρος για την ομάδα η πρόκριση σε ένα ακόμη Final Four της Euroleague, αλλά επισήμανε ότι για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, μία απλή συμμετοχή χωρίς τίτλο, μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Δεν έχω πολλά να πω. Είναι μία νίκη που χρειαζόμασταν. Παίξαμε σαν ομάδα, δείξαμε χαρακτήρα σαν ομάδα. Παίξαμε μαζί, μοιράσαμε τον χρόνο, την μπάλα και θέλαμε να κερδίσουμε για εμάς και τους οπαδούς μας, οι οποίοι για ακόμη μία φορά δημιούργησαν μία τρομερή ατμόσφαιρα. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, καλή τύχη στα επόμενα παιχνίδια».

Για το σερί 11-0 και για το αν η σημερινή είναι η σημαντικότερη και για την second unit του Ολυμπιακού: «Για το σερί δεν έχω να πω πολλά. Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Το ποσοστό στα play-off και στην κανονική διάρκεια της σεζόν, δείχνει την ποιότητα της ομάδας. Εγώ είμαι εδώ να καθοδηγώ. Άλλες φορές κερδίζουμε, άλλες χάνουμε. Δεν ξεχωρίζουμε τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλουμε να είμαστε κακοί νικητές, θέλουμε όταν κερδίζουμε να αποδίδουμε τα εύσημα στον αντίπαλο και να συνεχίζουμε τη δική μας δουλειά με ταπεινότητα.

Second unit δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα και την υγεία της ομάδας, χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Όλοι έπαιξαν γύρω στα 20 λεπτά. Όλοι συνεισέφεραν και στην άμυνα και στην δημιουργία και στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο μπάσκετ. Εγώ ήμουν σίγουρος πως θα παίζαμε ένα καλό και σκληρό παιχνίδι, γιατί ο εφησυχασμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και σήμερα δεν ήμασταν εφησυχασμένοι».

Για το ότι βγαίνουν νέοι πρωταγωνιστές και αν ήταν κλειδί ο περιορισμός των Σλούκα και Χέις-Ντέιβις: «Δεν στοχεύσαμε να περιορίσουμε έναν συγκεκριμένο παίκτη. Συχνά κάνεις καλή δουλειά στο να αμυνθείς απέναντι σε παίκτες αλλά δεν είναι και οι ίδιοι στο καλύτερό τους βράδυ. Δεν είναι απαραίτητο πως ό,τι γίνεται οφείλεται σε εμάς, συχνά οφείλεται και στον αντίπαλο. Δεν στοχεύσαμε σε παίκτες. Είχαμε μερικές ιδιαιτερότητες πώς θα αμυνθούμε σε μερικές καταστάσεις. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται πολύ στο iso, έχει μεγάλη ικανότητα με τους χειριστές στο pick-n-roll και από εκεί προσπαθεί να επιτεθεί. Ξέροντας πώς παίζει και προπονείται, δηλαδή ότι αυτοί οι παίκτες που έχουν αυτή την ικανότητα, γίνεται μία ομάδα που αν συγκεντρώσεις την άμυνα στο πρώτο χτύπημα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Μερικές φορές η τακτική αποδίδει, μερικές όχι. Πάντα παίζει ρόλο και ο ανθρώπινος παράγοντας, όχι μόνο από εμάς αλλά και από τους αντιπάλους».

Για το αν έχει υποτιμηθεί αξία παικτών από τους δημοσιογράφους και μέχρι πόσο χρονών θα είναι κομβικός ο ΜακΚίσικ: «Δεν είμαι υπέρ της άποψης να κάνεις προβλέψεις. Δεν ξέρουμε εμείς αν θα είμαστε στον Ολυμπιακό, η ζωή τα ανατρέπει όλα. Να κοντρολάρουμε όσα μπορούμε.

Πρέπει να αναρωτηθείτε εσείς αν έχουν υποτιμηθεί. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ δύσκολος για την πίεση που έχει. Έχοντας πάει σε 4 Final-Four, στους φιλάθλους του Ολυμπιακού δεν λέει τίποτα να πάει ακόμα σε ένα. Αυτό καθιστά το έργο της ομάδας πολύ δύσκολο. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, τρομερές ομάδες, έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα. Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές. Αν θεωρείτε ότι δεν είναι τίποτα να πάμε στο Final-Four δεν είναι έτσι, είναι τεράστιο βάρος για την ομάδα. Χρειάζεται και τύχη. Ο Τζόσεφ έπαιξε δύο ματς, έμεινε 15 μέρες έξω συν όσες χρειάζεται για να πάει σε καλό επίπεδο. Ο Νιλικίνα, ο Μόρις. Και οι τρεις γκαρντ ήταν εκτός. Αυτό έφερε μεγάλη κούραση στον Γουόκαπ. Στο ματς στο Κάουνας μπήκε στα τελευταία 3,5 λεπτά γιατί υπάρχει περιορισμός χρόνου και με τις δύο παρατάσεις ξέφυγε ο χρόνος, γιατί έχει περιορισμό. Να έχουμε υγείας. Οι παίκτες θα ξεδιπλώσουν τις αρετές τους. Δεν χρειάζεται σε κάθε ματς, αν το κάνουν σε 5-6-7-10, εγώ είμαι ευχαριστημένος».

Για το ότι ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ από πολλούς παίκτες: «Το ομαδικό παιχνίδι ήταν ξεκάθαρο ότι μας βοήθησε. Αν δεν είχαμε και κάποιες βιαστικές επιλογές όταν παίρναμε διαφορές για να τελειώσουμε το παιχνίδι, θα είχαμε κερδίσει πιο εύκολα. Ο Παναθηναϊκός έβαλε μεγάλα σουτ, δύο τρίποντα σε συνεχόμενες επιθέσεις και μας έβαλε πίεση. Έτσι είναι τα πράγματα, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Για να κερδίσεις ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός πρέπει να πιεστείς».

Για το ότι ο Ολυμπιακός πάντα ακολουθεί το πλάνο του: «Ο Ολυμπιακός έχει παίξει πολλές φορές με μεγάλες απουσίες, δεν θυμάμαι να έχουμε παίξει ποτέ πλήρεις με τον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο φέτος, πάντα παίζουμε με μεγάλες απουσίες και για να κερδίζουμε τόσες φορές σημαίνει πως κάτι καλό γίνεται με την ομαδικότητα της ομάδας».