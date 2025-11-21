Μπαρτζώκας μετά το Ολυμπιακός – Παρί: «Χαρούμενος γιατί το θεωρούσα επικίνδυνο παιχνίδι»

Ικανοποιημένος από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί στο ΣΕΦ εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στη σημασία της νίκης επί των Γάλλων, τόσο για βαθμολογικούς λόγους όσο και για το ιδιαίτερο μπάσκετ που παίζει η Παρί και την καθιστά επικίνδυνη αντίπαλο για κάθε ομάδα και σε οποιαδήποτε έδρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι χαρούμενος γιατί το θεωρούσα επικίνδυνο ματς. Είναι μία ομάδα που παίζει με γρήγορο ρυθμό, σούταρε πολύ καλά στην αρχή, πέτυχε 30 πόντους στην πρώτη περίοδο, 50 στο πρώτο ημίχρονο. Ποτέ δεν είσαι ήρεμος όταν παίζεις μαζί τους. Είχαμε νομίζω 24 ασίστ για 12 λάθη. Επιτέλους, παίξαμε ολοκληρωμένο παιχνίδι σαν ομάδα. Είχαμε hustle, physicality στην άμυνα. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε ψηλά στην Euroleague.

Ήταν ομαδική προσπάθεια. Ο Φουρνιέ ήταν πολύ καλύτερος από το προηγούμενο ματς. Ήταν θέμα χρόνου να βρει τον εαυτό του. Ο Ουόκαπ είχε κρίσιμες φάσεις σε άμυνα και επίθεση στο τέλος. Όλη η ομάδα βοήθησε στο να κερδίσουμε», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην κάμερα της Nova.