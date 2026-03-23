Μπαρτζώκας: Ο Φαλ χρειάζεται να έρθει σε καλή κατάσταση, η Βαλένθια είναι από τις καλύτερες ομάδες στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τον αυριανό του αγώνα με τη Βαλένθια (24.03.2026, 21:30, Newsit.gr) στην Ισπανία, για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε τόσο για την ισπανική ομάδα, όσο και για το γεγονός πως ο Μουστάφα Φαλ έχει μπει στην τελική ευθεία, για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπλεξε το εγκώμιο της Βαλένθια, ενώ αποκάλυψε πως ο Γάλλος σέντερ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, έχει ξεκινήσει εδώ και ημέρες να κάνει προπονήσεις κανονικά με την ομάδα και απομένει να βρεθεί σε καλή φυσική κατάσταση για να αγωνιστεί.

Από εκεί και πέρα ο Έλληνας κόουτς αναφέρθηκε και την απουσία του Τζόσεφ από την ερυθρόλευκη αποστολή και εξήγησε ότι έγινε για λόγους ροτέισον στις θέσεις αυτές καθώς πέρα από τον Γουόκαπ υπάρχουν άλλοι τρεις παίκτες που αγωνίζονται εκεί.

Για το ματς με τη Βαλένθια: «Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την προσέγγιση κάθε ματς. Παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο και αν σου φύγει από τον έλεγχο δύσκολα κερδίζεις. Στο πρώτο ματς οι δύο σέντερ τους είχαν βάλει 9 τρίποντα. Είναι εκπληκτική ομάδα».

Για το μομέντουμ: «Έχουν κάνει καλή σεζόν και ο κόουτς Μαρτίνεθ καλή δουλειά και έχουν καλό υλικό με χημεία. Η Βαλένθια έχει ενδιαφέρον σαν πρότζεκτ με νέο γήπεδο και είναι από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague. Θα είναι και για εμάς πολύ σημαντικό ματς και πρέπει να κάνουμε καλά τα πράγματα που θέλουμε».

Για τον Φαλ: «Εδώ και κάποιες μέρες κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Χρειάζεται να έρθει σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω όμως σε ποια συνθήκη και σε ποια διοργάνωση».

Για τον Τζόζεφ: «Θα θέλαμε όλοι να έχουν συμμετοχή, να μοιράζονται τον χρόνο. Πίσω από τον Ουόκαπ που είναι ο αναντικατάστατος πόιντ γκαρντ μας υπάρχουν τρεις καλοί παίκτες και πρέπει να κάνουμε ροτέισον».

Για τις προσθήκες μέσα στη σεζόν: «Έπαιξε ρόλο για Μόρις και Τζόζεφ πως τραυματίστηκαν και έμειναν για καιρό έξω. Δυστυχώς για εμάς δεν έχουμε προπονήσεις για να βρουν ρυθμό. Είναι δύσκολη συνθήκη για εμάς να βρεθούν με τους άλλους. Είμαστε ευχαριστημένοι από όλους».