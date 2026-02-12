Μπαρτζώκας: Περιμένουμε απελπισμένα να επιστρέψουν οι πόιντ-γκαρντ που είναι εκτός

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 στο ΣΕΦ και έκανε ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σημαντική νίκη των Πειραιωτών και εξήγησε ότι άπαντες στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο περιμένουν την επιστροφή των “λαβωμένων” πόιντ γκαρντ, καθώς η Euroleague είναι πολύ κουραστική.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Για το ποιο ήταν το κλειδί για τη νίκη: “Δεν ξέρω προηγούμασταν σε όλο το παιχνίδι, αλλά για κάποιον λόγο βιαστήκαμε να το τελειώσουμε νωρίς. Νομίζω ότι είχαμε οκτώ ή εννέα λάθη στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό που είχαμε να κάνουμε είναι να προστατέψουμε την μπάλα και να εκτελέσουμε με υπομονή. Εμείς βιαζόμασταν, αλλά όπως και να έχει είναι μία σημαντική νίκη για εμάς, νομίζω πως φτάσαμε στις 18 τώρα.

Ο Ερυθρός Αστέρας είναι δύσκολη ομάδα είναι σκληρή και έχουν εμπειρία, ελέγχουν τον αγώνα με τα γκαρντ που έχουν, έχουν δημιουργία και έχουν σκορ από τα γκαρντ. Είναι μία πολύ σημαντική νίκη για εμάς”.

Για το ότι ο Ολυμπιακός είναι η τρίτη καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης: “Είναι φανερό ότι έχουμε ταλέντο στην επίθεση, έχουμε ταλαντούχους παίκτες και είναι αλτρουιστές, θέλουν να παίξουν μαζί. Είναι σημαντικό για εμάς να βάλουμε τις αρχές στο παιχνίδι. Έχουμε καλές αποστάσεις και αν παίξουμε μαζί, νομίζω ότι είμαστε μία δυνατή ομάδα για οποιοδήποτε. Μερικές φορές πρέπει να ελέγχουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας, να είμαστε λίγο πιο υπομονετικοί, αλλά θα το βρούμε”.

Για τους πόιντ-γκαρντ: “Είναι αλήθεια ότι είχαμε πολλούς πόιντ γκαρντ εκτός, περιμένουμε απελπισμένα να επιστρέψουν για να δώσου ξεκούραση σε κάποιους παίκτες, γιατί η EuroLeague είναι πολύ κουραστική, αλλά τα πάμε καλά”.