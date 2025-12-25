Αθλητικά

Mπαρτζώκας: «Σε αυτό το επίπεδο οι παίκτες είναι πρώτα πρωταθλητές στο μυαλό – Μεγάλη προσαρμογή ο Μόρις»

Οι δηλώσεις του κόουτς του Ολυμπιακού, παραμονές του αγώνα στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια (26.12.2025, 21:30, Newsit.gr)
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Μπολόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την αναμέτρηση με την Βίρτους (18η αγωνιστική της Euroleague), αναφέρθηκε στην πνευματική ετοιμότητα των παικτών, ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά και την προσαρμογή του Μόντε Μόρις.

«Δεν διαπίστωσα αδιαφορία ή πνευματική κόπωση. Είναι εντελώς συνειδητοποιημένοι. Όσοι βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο είναι πρώτα πρωταθλητές στο μυαλό και μετά σε όλα τα άλλα. Είναι η δουλειά μας αυτή και πρέπει να τη χαρούμε» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας και πρόσθεσε:

«Έχουμε μεγάλη βελτίωση, στα τελευταία ματς έχουμε σκοράρει 101 πόντους με περισσότερες ασίστ, δημιουργώντας περισσότερα ανοιχτά spot-up. Αν παίξουμε με ένταση αμυντικά και σε επίθεση κυκλοφορήσουμε την μπάλα, νομίζω θα έχουμε τύχη να κερδίσουμε.

Είμαστε νωρίς, σε κάθε περίπτωση, κάθε νίκη είναι σημαντική. Όσες περισσότερες νίκες κάνουμε, είναι σημαντικό. Πάντα η προσέγγιση είναι ένα παιχνίδι τη φορά».

Για τον Μόρις: «Είναι πολύ καλύτερα. Είμαστε ευχαριστημένοι, έχει μεγάλη προσαρμογή καις την τακτική μας, είναι έξυπνος και έμπειρος και μας ανεβάζει ένα επίπεδο».

