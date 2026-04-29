Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού: Κεφάλια κάτω και ας ετοιμαστούμε για το δεύτερο παιχνίδι

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό στο ΣΕΦ για τα πλέι οφ της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό 91-70 και έκανε το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της EuroLeague.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια και αφού τους έδωσε συγχαρητήρια, τόνισε πως το επόμενο παιχνίδι θα είναι πολύ πιο δύσκολο.
Coach Bartzokas: "Heads down and let's get prepared for Game 2…"
“Συγχαρητήρια για την πρώτη νίκη, όμως να έχετε στο μυαλό σας πως το παιχνίδι της Πέμπτης θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Αυτό λέει πάντα η ιστορία. Βάζουμε το κεφάλι κάτω και προετοιμάζουμε το επόμενο παιχνίδι“, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.