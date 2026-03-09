Μπαρτζώκας: «Θα δούμε μέρα με τη μέρα αν θα παίξει κάποιο ματς στη Γαλλία ο Βεζένκοφ»

Μπορεί ο Σάσα Βεζένκοφ να μπήκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τα εκτός έδρας ματς με Παρί (10.03.2026, 21:45) και Μονακό (12.03.2026, 20:00), αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εντελώς ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και να μην δούμε τον σταρ των Πειραιωτών στο παρκέ αυτή την εβδομάδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί και αναφέρθηκε τόσο στον αντίπαλο όσο και στην κατάσταση των τραυματιών, τονίζοντας πως ο Σάσα Βεζένκοφ παραμένει αμφίβολος.

Ο Έλληνας κόουτς ξεκαθάρισε ότι ο Τόμας Γουόκαπ αναμένεται να επιστρέψει μετά το ταξίδι στη Γαλλία, ενώ σχολίασε την ενέργεια της ομάδας, τον ρυθμό του παιχνιδιού και τον ρόλο των γκαρντ.

Για την Παρί: «Η Παρί είναι μία ομάδα που παίζει στο πιο γρήγορο τέμπο μαζί με τη Βαλένθια. Αρέσκεται να εκτελεί στα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δίνει τη δυνατότητα στον αντίπαλο να ελέγξει τον ρυθμό και να εκτελέσει, ώστε να μπορεί να κερδίσει. Πρέπει να παίξουμε με μυαλό και φυσικά να εξαντλήσουμε τις πιθανότητές μας».

Για τους τραυματίες: «Είναι μεγάλο ερωτηματικό και για τον Γουόκαπ και για τον Βεζένκοφ. Ο Σάσα δεν έχει κάνει προπόνηση. Θα το πάμε μέρα με τη μέρα για το αν θα παίξει κάποιο ματς. Η κατάσταση του Γουόκαπ δεν εμπνέει ανησυχία και θα παίξει στο επόμενο ματς μετά τη Γαλλία».

Για την ενέργεια του Ολυμπιακού: «Θα αποδειχθεί αν έχουμε. Πλέον, έτσι όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ούτε οι προπονητές δεν ξέρουν πώς θα είναι και πώς θα παίξει η ομάδα τους. Όταν δεν έχουμε καμία προπόνηση, βλέπουμε βίντεο και κάνουμε αποκατάσταση, είναι εξαιρετικά αμφίβολο πώς θα παρουσιαστούμε. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα ματς, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι παίκτες. Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια».

Για τον έλεγχο του ρυθμού και τους γκαρντ: «Είναι σημαντικό ότι σιγά-σιγά είναι και οι δύο υγιείς, ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ δεν είναι και στο Πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολο ματς, αλλά και σημαντικό για την εξέλιξη της πορείας μας».

Για τον ρόλο του ως προπονητής στην καθημερινότητα: «Κοιτάξτε, όλοι μας έχουμε και ζωή εκτός μπάσκετ. Είναι πολύ απαιτητική η δουλειά και οι φιλοδοξίες μεγάλες. Πρέπει να υπάρχει επαγγελματισμός. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα γκρουπ γύρω από τους παίκτες που θα τους στηρίζει σωστά και θα τους βοηθάει εκτός μπάσκετ. Έχουμε ανθρώπους που μας βοηθούν πολύ σε αυτό».