Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106 Τελικό: Επιβλητική νίκη για τους Πειραιώτες στην πρεμιέρα

Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, έκανε πρεμιέρα στη φετινή σεζόν της Euroleague, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπασκόνια με το επιβλητικό 106-89.
Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στην έδρα της Μπασκόνια, για να φθάσει με εντυπωσιακό τρόπο στην πρώτη του νίκη στη φετινή Euroleague, με κορυφαίους παίκτες του Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ
89-106 με τρίποντο του Λόσον
86-106 με τον Γουόρντ για τον Ολυμπιακό
86-104 με τον Φαρίντ ξανά η Μπασκόνια
84-104 με τρίποντο του Γουόρντ
84-101 με 1/2 βολές του Φαρίντ
83-101 με πέντε γρήγορους πόντους για την Μπασκόνια
78-101 με νέες βολές από τον Μοντέρο για τον Ολυμπιακό
78-99 με βολές του Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό
78-97 με τρίποντο για την Μπασκόνια από τον Στιούαρτ
75-97 με καλάθι και φάουλ του Μοντέρο που ευστόχησε και στη βολή
75-94 ξανά με τον Τζόουνς ο Ολυμπιακός
75-92 με μία βολή του Μοντέρο μετά από τεχνική ποινή στην Μπασκόνια
75-91 με τον Τζόουνς για τον Ολυμπιακό
75-89 με 2/2 βολές του Σπανιόλο για την Μπασκόνια
73-89 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
73-87 με τον Σπανιόλο για την Μπασκόνια
71-87 με 1/2 βολές από τον Μοντέρο
71-86 με νέο τρίποντο του Χάουαρντ για την Μπασκόνια
68-86 με τρίποντο του Χάουαρντ
65-86 με καλάθι και φάουλ του Εντάι
65-82 μειώνει η Μπασκόνια
63-82 με 1/2 βολές του Εντάι
63-81 με τρίποντο του Λόσον για την Μπασκόνια
Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ ήταν ασταμάτητοι στην επίθεση και ο Ολυμπιακός δέχθηκε μόλις 14 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, για να "τελειώσει" ουσιαστικά το ματς κόντρα στην Μπασκόνια
2,9'' για την τελευταία επίθεση της Μπασκόνια στο τρίτο δεκάλεπτο
60-81 με 2/2 βολές του Τζόουνς
60-79 με τρίποντο του Χάουαρντ ξεκόλλησε η Μπασκόνια
57-79 με τον Μοντέρο στον αιφνιδιασμό
57-77 με τον Ντόρσεί και πάλι ο Ολυμπιακός
57-75 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ
57-72 με τον Μπο για την Μπασκόνια
55-72 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
55-69 με τον Ντόρσεϊ να έχει 15 πόντους για τον Ολυμπιακό
55-67 με τον Βεζένκοφ ξανά ο Ολυμπιακός
55-65 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ, που έχει 14 πόντους
55-62 με μία βολή τεχνικής ποινής στον Γουόρντ
54-62 με καλάθι και φάουλ του Σεντεκέρσκις που ευστόχησε και στη βολή
51-62 με τον ΜακΙντάιρ στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό
51-60 με τρίποντο του Στιούαρτ
48-60 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
48-58 με τον Ντουάρτε μειώνει η Μπασκόνια
46-58 με τον Γουόρντ
Ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τον Φουρνιέ να μπαίνει στην... εξίσωση αύξησε τη διαφορά του κόντρα στην Μπασκόνια για το +10 στο ημίχρονο
Άστοχη η Μπασκόνια
Τελευταία επίθεση στο ημίχρονο, για την Μπασκόνια, με 5,2''
46-56 με τον Ντουάρτε
44-56 με βολές του Βεζένκοφ
44-54 με τον Βεζένκοφ
44-52 μειώνει η Μπασκόνια
42-52 με τον Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό
42-50 με τον Φουρνιέ να έχει 7 πόντους για τον Ολυμπιακό
42-48 με τρίποντο του Μπο
39-48 με τον Στιούαρτ για την Μπασκόνια
37-48 με τον Φουρνιέ
Μπήκε στο γήπεδο και ο Μιλουτίνοφ, που επιστρέφει από τραυματισμό
37-46 με τρίποντο του Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό
37-43 με 1/2 βολές για την Μπασκόνια
36-43 μειώνει η Μπασκόνια
33-43 με τον Μοντέρο να φθάνει τους 8 πόντους
33-41 με φοβερό τρίποντο του Μοντέρο
33-38 μετά από λάθος του Ολυμπιακού
31-38 με τον Σεντεκέρσκις βάζει στοπ η Μπασκόνια
29-38 με διπλή προσπάθεια του Τζόουνς
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το ματς και με την Μπασκόνια να σουτάρει 6/6 τρίποντα, βρέθηκε να χάνει με 19-12 και 22-15, αλλά Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ τον οδήγησαν στην ανατροπή, για το υπέρ του 36-29 στο 10'.
29-36 με τρίποντο του Μοντέρο
29-33 με 3/3 βολές του Λόσον
26-33 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
26-30 με τον Βεζένκοφ να κάνει "πάρτι" με 10 πόντους
26-28 με τον Τζόουνς ο Ολυμπιακός
26-26 με κλέψιμο και καλάθι του Ντόρσεϊ στον αιφνιδιασμό
26-24 με το παιχνίδι να έχει πάρει "τρελό" ρυθμό
24-24 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
24-21 με τον Λόσον
22-21 με βολές του Γουόρντ
22-19 με τον Βεζένκοφ να έχει ήδη 8 πόντους
22-17 με φοβερό κάρφωμα του Χολ
22-15 με 6/6 τρίποντα για την Μπασκόνια
19-15 "απαντάει" αμέσως ο Ντόρσεϊ
19-12 με τρίτο τρίποντο του Σεντεκέρσκις
16-12 με 2/2 βολές του Γουόρντ
4/4 τρίποντα έχουν στο ξεκίνημα οι Βάσκοι
16-10 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
16-8 με τον Κούρουκς
14-8με τον Χολ μειώνει ο Ολυμπιακός
14-6 με νέο τρίποντο για την Μπασκόνια με τον Κούρουτς
11-6 με τον Βεζένκοφ μειώνει ο Ολυμπιακός
11-4 με νέο τρίποντο του Σεντεκέρσκις
8-4 με τον Ντουάρτε για την Μπασκόνια
6-4 με τρίποντο του Σεντεκέρσκις
3-4 με τον Ντόρσεϊ
3-2 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό
3-0 με τρίποντο του Σίμονς
ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Χολ
Κόμπι Σίμονς, Ντι Τζέι Στούαρτ, Κρις Ντουάρτε, Ρόντιονς Κούρουτς, Τάντας Σεντεκέρσκις
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει αρκετά νέα πρόσωπα, με τον Μιλουτίνοφ να είναι επίσης διαθέσιμος τελικά, αφού ξεπέρασε την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρούσε
Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, θα προσπαθήσει να υπεραπιστεί τον τίτλο του, ξεκινώντας την πορεία του από τη χώρα των Βάσκων
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπασκόνια - Ολυμπιακός για την πρεμιέρα της Euroleague