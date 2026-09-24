Αθλητικά

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106 Τελικό: Επιβλητική νίκη για τους Πειραιώτες στην πρεμιέρα

Ο Ολυμπιακός πήρε άνετη νίκη στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague
Ο Μοντέρο
Euroleague
Πρώτη αγωνιστική
89 - 106
Τελικό σκορ
Ο Μοντέρο με τον ΜακΙντάιρ στο Μπασκόνια Ολυμπιακός / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, έκανε πρεμιέρα στη φετινή σεζόν της Euroleague, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπασκόνια με το επιβλητικό 106-89.

23:22 | 24.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:21 | 24.09.2026

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στην έδρα της Μπασκόνια, για να φθάσει με εντυπωσιακό τρόπο στην πρώτη του νίκη στη φετινή Euroleague, με κορυφαίους παίκτες του Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ

23:21 | 24.09.2026
Τέλος στο ματς! Μπασκόνια - Ολυμπιακός 89-106
23:21 | 24.09.2026

89-106 με τρίποντο του Λόσον

23:20 | 24.09.2026

86-106 με τον Γουόρντ για τον Ολυμπιακό

23:20 | 24.09.2026
1 λεπτό
για τη λήξη του αγώνα
23:19 | 24.09.2026

86-104 με τον Φαρίντ ξανά η Μπασκόνια

23:19 | 24.09.2026

84-104 με τρίποντο του Γουόρντ

23:18 | 24.09.2026

84-101 με 1/2 βολές του Φαρίντ

23:16 | 24.09.2026

83-101 με πέντε γρήγορους πόντους για την Μπασκόνια

23:15 | 24.09.2026
3 λεπτά
για το τέλος του αγώνα
23:13 | 24.09.2026

78-101 με νέες βολές από τον Μοντέρο για τον Ολυμπιακό

23:12 | 24.09.2026

78-99 με βολές του Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό

23:10 | 24.09.2026

78-97 με τρίποντο για την Μπασκόνια από τον Στιούαρτ

23:09 | 24.09.2026
Φοβερή τάπα του Παπανικολάου
23:07 | 24.09.2026

75-97 με καλάθι και φάουλ του Μοντέρο που ευστόχησε και στη βολή

23:06 | 24.09.2026

75-94 ξανά με τον Τζόουνς ο Ολυμπιακός

23:06 | 24.09.2026

75-92 με μία βολή του Μοντέρο μετά από τεχνική ποινή στην Μπασκόνια

23:05 | 24.09.2026
6,5 λεπτά
για το φινάλε του αγώνα
23:05 | 24.09.2026

75-91 με τον Τζόουνς για τον Ολυμπιακό

23:04 | 24.09.2026

75-89 με 2/2 βολές του Σπανιόλο για την Μπασκόνια

23:03 | 24.09.2026

73-89 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

23:02 | 24.09.2026

73-87 με τον Σπανιόλο για την Μπασκόνια

23:00 | 24.09.2026

71-87 με 1/2 βολές από τον Μοντέρο

22:59 | 24.09.2026

71-86 με νέο τρίποντο του Χάουαρντ για την Μπασκόνια

22:59 | 24.09.2026

68-86 με τρίποντο του Χάουαρντ

22:58 | 24.09.2026

65-86 με καλάθι και φάουλ του Εντάι

22:58 | 24.09.2026

65-82 μειώνει η Μπασκόνια

22:56 | 24.09.2026

63-82 με 1/2 βολές του Εντάι

22:54 | 24.09.2026

63-81 με τρίποντο του Λόσον για την Μπασκόνια

22:53 | 24.09.2026

Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ ήταν ασταμάτητοι στην επίθεση και ο Ολυμπιακός δέχθηκε μόλις 14 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, για να "τελειώσει" ουσιαστικά το ματς κόντρα στην Μπασκόνια

22:53 | 24.09.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Μπασκόνια - Ολυμπιακός 60-81
22:52 | 24.09.2026

2,9'' για την τελευταία επίθεση της Μπασκόνια στο τρίτο δεκάλεπτο

22:51 | 24.09.2026

60-81 με 2/2 βολές του Τζόουνς

22:50 | 24.09.2026

60-79 με τρίποντο του Χάουαρντ ξεκόλλησε η Μπασκόνια

22:50 | 24.09.2026

57-79 με τον Μοντέρο στον αιφνιδιασμό

22:48 | 24.09.2026

57-77 με τον Ντόρσεί και πάλι ο Ολυμπιακός

22:46 | 24.09.2026

57-75 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ

22:46 | 24.09.2026
2 λεπτά
για το τέλος στο τρίτο δεκάλεπτο
22:45 | 24.09.2026

57-72 με τον Μπο για την Μπασκόνια

22:43 | 24.09.2026

55-72 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

22:43 | 24.09.2026
Τάιμ άουτ η Μπασκόνια
22:42 | 24.09.2026

55-69 με τον Ντόρσεϊ να έχει 15 πόντους για τον Ολυμπιακό

22:41 | 24.09.2026

55-67 με τον Βεζένκοφ ξανά ο Ολυμπιακός

22:39 | 24.09.2026

55-65 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ, που έχει 14 πόντους

22:39 | 24.09.2026

55-62 με μία βολή τεχνικής ποινής στον Γουόρντ

22:36 | 24.09.2026

54-62 με καλάθι και φάουλ του Σεντεκέρσκις που ευστόχησε και στη βολή

22:36 | 24.09.2026

51-62 με τον ΜακΙντάιρ στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό

22:35 | 24.09.2026

51-60 με τρίποντο του Στιούαρτ

22:35 | 24.09.2026

48-60 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

22:33 | 24.09.2026

48-58 με τον Ντουάρτε μειώνει η Μπασκόνια

22:33 | 24.09.2026

46-58 με τον Γουόρντ

22:32 | 24.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:17 | 24.09.2026

Ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τον Φουρνιέ να μπαίνει στην... εξίσωση αύξησε τη διαφορά του κόντρα στην Μπασκόνια για το +10 στο ημίχρονο

22:16 | 24.09.2026
Ημίχρονο στην Ισπανία: Μπασκόνια - Ολυμπιακός 46-56
22:15 | 24.09.2026

Άστοχη η Μπασκόνια

22:15 | 24.09.2026
Τάιμ άουτ
22:14 | 24.09.2026

Τελευταία επίθεση στο ημίχρονο, για την Μπασκόνια, με 5,2''

22:14 | 24.09.2026

46-56 με τον Ντουάρτε

22:13 | 24.09.2026

44-56 με βολές του Βεζένκοφ

22:13 | 24.09.2026

44-54 με τον Βεζένκοφ

22:12 | 24.09.2026

44-52 μειώνει η Μπασκόνια

22:10 | 24.09.2026
1,5 λεπτό
για το ημίχρονο
22:10 | 24.09.2026

42-52 με τον Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό

22:09 | 24.09.2026

42-50 με τον Φουρνιέ να έχει 7 πόντους για τον Ολυμπιακό

22:09 | 24.09.2026

42-48 με τρίποντο του Μπο

22:08 | 24.09.2026

39-48 με τον Στιούαρτ για την Μπασκόνια

22:08 | 24.09.2026

37-48 με τον Φουρνιέ

22:07 | 24.09.2026

Μπήκε στο γήπεδο και ο Μιλουτίνοφ, που επιστρέφει από τραυματισμό

22:07 | 24.09.2026
4,5 λεπτά
για το ημίχρονο
22:05 | 24.09.2026
Τάιμ άουτ
22:04 | 24.09.2026

37-46 με τρίποντο του Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό

22:03 | 24.09.2026

37-43 με 1/2 βολές για την Μπασκόνια

22:02 | 24.09.2026

36-43 μειώνει η Μπασκόνια

22:01 | 24.09.2026
6,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:59 | 24.09.2026

33-43 με τον Μοντέρο να φθάνει τους 8 πόντους

21:59 | 24.09.2026

33-41 με φοβερό τρίποντο του Μοντέρο

21:59 | 24.09.2026

33-38 μετά από λάθος του Ολυμπιακού

21:59 | 24.09.2026

31-38 με τον Σεντεκέρσκις βάζει στοπ η Μπασκόνια

21:55 | 24.09.2026

29-38 με διπλή προσπάθεια του Τζόουνς

21:53 | 24.09.2026

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το ματς και με την Μπασκόνια να σουτάρει 6/6 τρίποντα, βρέθηκε να χάνει με 19-12 και 22-15, αλλά Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ τον οδήγησαν στην ανατροπή, για το υπέρ του 36-29 στο 10'.

21:53 | 24.09.2026
Τέλος πρώτης περιόδου: Μπασκόνια - Ολυμπιακός 29-36
21:52 | 24.09.2026

29-36 με τρίποντο του Μοντέρο

21:52 | 24.09.2026

29-33 με 3/3 βολές του Λόσον

21:50 | 24.09.2026

26-33 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:49 | 24.09.2026
Τάιμ άουτ η Μπασκόνια
21:49 | 24.09.2026

26-30 με τον Βεζένκοφ να κάνει "πάρτι" με 10 πόντους

21:48 | 24.09.2026
1,5 λεπτό
για το δεκάλεπτο
21:48 | 24.09.2026

26-28 με τον Τζόουνς ο Ολυμπιακός

21:47 | 24.09.2026

26-26 με κλέψιμο και καλάθι του Ντόρσεϊ στον αιφνιδιασμό

21:46 | 24.09.2026

26-24 με το παιχνίδι να έχει πάρει "τρελό" ρυθμό

21:46 | 24.09.2026

24-24 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:46 | 24.09.2026

24-21 με τον Λόσον

21:44 | 24.09.2026

22-21 με βολές του Γουόρντ

21:43 | 24.09.2026

22-19 με τον Βεζένκοφ να έχει ήδη 8 πόντους

21:43 | 24.09.2026

22-17 με φοβερό κάρφωμα του Χολ

21:42 | 24.09.2026

22-15 με 6/6 τρίποντα για την Μπασκόνια

21:42 | 24.09.2026

19-15 "απαντάει" αμέσως ο Ντόρσεϊ

21:41 | 24.09.2026

19-12 με τρίτο τρίποντο του Σεντεκέρσκις

21:41 | 24.09.2026

16-12 με 2/2 βολές του Γουόρντ

21:40 | 24.09.2026

4/4 τρίποντα έχουν στο ξεκίνημα οι Βάσκοι

21:39 | 24.09.2026
6 λεπτά
για το πρώτο 10λεπτο
21:38 | 24.09.2026

16-10 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

21:37 | 24.09.2026

16-8 με τον Κούρουκς

21:35 | 24.09.2026

14-8με τον Χολ μειώνει ο Ολυμπιακός

21:35 | 24.09.2026
Τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας
21:35 | 24.09.2026

14-6 με νέο τρίποντο για την Μπασκόνια με τον Κούρουτς

21:35 | 24.09.2026

11-6 με τον Βεζένκοφ μειώνει ο Ολυμπιακός

21:34 | 24.09.2026

11-4 με νέο τρίποντο του Σεντεκέρσκις

21:33 | 24.09.2026

8-4 με τον Ντουάρτε για την Μπασκόνια

21:33 | 24.09.2026

6-4 με τρίποντο του Σεντεκέρσκις

21:32 | 24.09.2026

3-4 με τον Ντόρσεϊ

21:32 | 24.09.2026

3-2 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό

21:32 | 24.09.2026

3-0 με τρίποντο του Σίμονς

21:31 | 24.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:29 | 24.09.2026
Η 5άδα του Ολυμπιακού


ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Χολ

21:28 | 24.09.2026
Η 5άδα της Μπασκόνια


Κόμπι Σίμονς, Ντι Τζέι Στούαρτ, Κρις Ντουάρτε, Ρόντιονς Κούρουτς, Τάντας Σεντεκέρσκις

21:26 | 24.09.2026
21:25 | 24.09.2026

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει αρκετά νέα πρόσωπα, με τον Μιλουτίνοφ να είναι επίσης διαθέσιμος τελικά, αφού ξεπέρασε την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρούσε

21:23 | 24.09.2026

Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, θα προσπαθήσει να υπεραπιστεί τον τίτλο του, ξεκινώντας την πορεία του από τη χώρα των Βάσκων

21:22 | 24.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπασκόνια - Ολυμπιακός για την πρεμιέρα της Euroleague

21:22 | 24.09.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
203
169
150
110
109
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo