Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106 Τελικό: Επιβλητική νίκη για τους Πειραιώτες στην πρεμιέρα

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει αρκετά νέα πρόσωπα, με τον Μιλουτίνοφ να είναι επίσης διαθέσιμος τελικά, αφού ξεπέρασε την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρούσε