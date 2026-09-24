Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106: Φοβερή πρεμιέρα για τους πρωταθλητές Ευρώπης στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός έκανε… περίπατο κόντρα στην Μπασκόνια, στην πρεμιέρα της σεζόν στη Euroleague και έφθασε σε μία επιβλητική εκτός έδρας νίκη με 106-89, δείχνοντας τα… δόντια του από την πρώτη αγωνιστική. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Με τους Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν πέρυσι, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, “διέλυσε” την Μπασκόνια μέσα στο “σπίτι” της και ξεκίνησε με το… δεξί την προσπάθεια “υπεράσπισης” του τίτλου του στη Euroleague.

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Παρά το κακό ξεκίνημα στο ματς, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει σε μία άνετη επικράτηση, με τον Έλληνα τεχνικό να “μοιράζει” μάλιστα το χρόνο σε όλους τους παίκτες, χωρίς να αλλάξει η εικόνα της ομάδας του.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός είδε την Μπασκόνια να ξεκινάει “καυτή” το ματς και με 6/6 τρίποντα στα πρώτα λεπτά, βρέθηκε δύο φορές με διαφορά +7 στο παιχνίδι. Οι Πειραιώτες έβγαλαν όμως αμέσως αντίδραση, με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να “κουβαλάνε” την ομάδα τους επιθετικά και να την οδηγούν στην ανατροπή, όταν χάθηκαν τα πρώτα σουτ των γηπεδούχων. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε έτσι με το 36-29 υπέρ των πρωταθλητών Ευρώπης.

Στη δεύτερη περίοδο, η Μπασκόνια μείωσε αρχικά το σκορ, με τον Ολυμπιακό να “κολλάει” στην επίθεσή του, μετά τις αλλαγές του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά ο Μοντέρο με τον Φουρνιέ έδωσαν νέα ώθηση στην ομάδα τους και αύξησαν τη διαφορά της από τους Βάσκους. Οι Πειραιώτες βρέθηκαν έτσι ακόμη και στο +10, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 56-46.

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Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με την Μπασκόνια να τα “σπάει” στη δική της επίθεση, κατάφερε εύκολα να αυξήσει τη διαφορά της. Οι Βάσκοι πέτυχαν μόλις 14 πόντους στην 3η περίοδο, την ώρα που Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ δεν σταμάτησαν να “πυροβολούν” για τους Πειραιώτες και είχαν σχεδόν τους μισούς πόντους της ομάδας τους. Το αποτέλεσμα ήταν το 81-60 υπέρ των φιλοξενούμενων στο 30′.

Το τέταρτο δεκάλεπτο αποτέλεσε έτσι τυπική διαδικασία για τον Ολυμπιακό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του, αλλά τη διαφορά να διατηρείται σε… δυσθεώρητα επίπεδα. Μοντέρο και Τζόουνς διατήρησαν τη διαφορά για την ομάδα τους και μόνο η… χαλάρωση της άμυνας μείωσε στο τελικό 106-89. Έστω κι έτσι, οι Πειραιώτες έκαναν με επιβλητικό τρόπο το 1-0 στη φετινή Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106

Τα στατιστικά των παικτών

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 9 (3/5 δίποντα), Λόσον 20 (1/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σίμονς 6 (1/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Στούαρτ 8 (1/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα), Ντουάρτε 9 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γιοκσίμοβιτς, Κούρουτς 5 (1/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Σεντεκέρσκις 15 (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), Σπανιόλο 5 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπο 7 (1), Φρις, Φαρίντ 5

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2 (2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Γουορντ 11 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μοντέρο 15 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Βεζένκοβ 22 (8/9 δίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 25 (4/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5/5 βολές), Εντιάι 4, Μιλουτίνοβ 2, Τζόσεφ 2, Χολ 4 (7 ριμπάουντ), Τζόουνς 12 (5/9 δίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Φουρνιέ 7 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ασίστ)