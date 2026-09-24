Πένθος για τους Pittsburgh Penguins – Ο πατέρας του Αντρέι Κουζμένκο σκοτώθηκε από αρκούδα στη Σιβηρία

Ο πατέρας του Αντρέι Κουζμένκο, παίκτη του χόκεϊ επί πάγου των Pittsburgh Penguins, δέχτηκε επίθεση από αρκούδα και σκοτώθηκε στη Σιβηρία, ανακοίνωσε η αμερικανική ομάδα την Πέμπτη (24.09.2026) ώρα Ελλάδας.

Ο Αλεξάντερ Κουζμένκο, 62 ετών, του οποίου ο γιος διαπρέπει στο χόκεϊ επί πάγου στις ΗΠΑ, είχε πάει για ψάρεμα στην περιοχή Τούβα της νότιας Σιβηρίας μαζί με άλλα έξι άτομα.

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Το σημείο όπου ψάρευαν, στον ποταμό Κράσναγια, βρίσκεται σε ένα πυκνό δάσος και η αρκούδα εξαπέλυσε την επίθεσή της, ξεπροβάλλοντας μέσα από τα δέντρα, μετέδωσε ο αθλητικός ενημερωτικός ιστότοπος The Athletic.

Ένα μέλος της ομάδας είχε μαζί του δορυφορικό τηλέφωνο και κάλεσε βοήθεια, όμως λόγω των συνθηκών ήταν δύσκολο να εντοπιστεί ο Κουζμένκο. Τον βρήκαν τέσσερις ώρες αργότερα και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λόγω της παρουσίας αρκούδων, η πρόσβαση στην περιοχή αυτή είχε απαγορευτεί.

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Ο πατέρας Κουζμένκο ήταν προπονητής του χόκεϊ στη Ρωσία.

O pai de Andrei Kuzmenko, Alexander Kuzmenko, foi morto por um urso enquanto pescava com amigos na Rússia.



Enviamos os nossos mais profundos sentimentos ao Andrei, que honrou a nossa camisa até a última temporada, e para toda a sua família. pic.twitter.com/2dKipwdNkm — Central LA Kings (@centralkings_br) September 24, 2026

«Ο οργανισμός των Pittsburgh Penguins λυπήθηκε βαθύτατα σήμερα το πρωί στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του πατέρα του Αντρέι, του Αλεξάντερ» ανέφερε ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής της ομάδας, Κάιλ Ντάμπας. «Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα του Αντρέι και της οικογένειας Κουζμένκο αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Ντάμπας είπε ότι ο Αντρέι ήθελε να προπονηθεί με την ομάδα το πρωί, προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Μόσχα.

Ο 30χρονος Κουζμένκο υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων το καλοκαίρι. Αυτή είναι η τέταρτη σεζόν του στο NHL και η πρώτη στο Πίτσμπουργκ.