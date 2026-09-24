Αθλητικά

Πένθος για τους Pittsburgh Penguins – Ο πατέρας του Αντρέι Κουζμένκο σκοτώθηκε από αρκούδα στη Σιβηρία

Ο πατέρας Κουζμένκο ήταν προπονητής του χόκεϊ επί πάγου στη Ρωσία
Ο άσος των Πίτσμπουργκ Πένγκουινς, Αντρέι Κουζμένκο (10) προσπαθεί να αποφύγει τον επιθετικό των Μπάφαλο Σέιμπρς, Τρέβορ Κούνταρ (52)
Ο άσος των Πίτσμπουργκ Πένγκουινς, Αντρέι Κουζμένκο (10) προσπαθεί να αποφύγει τον επιθετικό των Μπάφαλο Σέιμπρς, Τρέβορ Κούνταρ (52) / REUTERS / Φωτογραφία Charles LeClaire
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο πατέρας του Αντρέι Κουζμένκο, παίκτη του χόκεϊ επί πάγου των Pittsburgh Penguins, δέχτηκε επίθεση από αρκούδα και σκοτώθηκε στη Σιβηρία, ανακοίνωσε η αμερικανική ομάδα την Πέμπτη (24.09.2026) ώρα Ελλάδας.

Ο Αλεξάντερ Κουζμένκο, 62 ετών, του οποίου ο γιος διαπρέπει στο χόκεϊ επί πάγου στις ΗΠΑ, είχε πάει για ψάρεμα στην περιοχή Τούβα της νότιας Σιβηρίας μαζί με άλλα έξι άτομα.

Το σημείο όπου ψάρευαν, στον ποταμό Κράσναγια, βρίσκεται σε ένα πυκνό δάσος και η αρκούδα εξαπέλυσε την επίθεσή της, ξεπροβάλλοντας μέσα από τα δέντρα, μετέδωσε ο αθλητικός ενημερωτικός ιστότοπος The Athletic.

Ένα μέλος της ομάδας είχε μαζί του δορυφορικό τηλέφωνο και κάλεσε βοήθεια, όμως λόγω των συνθηκών ήταν δύσκολο να εντοπιστεί ο Κουζμένκο. Τον βρήκαν τέσσερις ώρες αργότερα και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λόγω της παρουσίας αρκούδων, η πρόσβαση στην περιοχή αυτή είχε απαγορευτεί.

Ο πατέρας Κουζμένκο ήταν προπονητής του χόκεϊ στη Ρωσία.

«Ο οργανισμός των Pittsburgh Penguins λυπήθηκε βαθύτατα σήμερα το πρωί στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του πατέρα του Αντρέι, του Αλεξάντερ» ανέφερε ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής της ομάδας, Κάιλ Ντάμπας. «Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα του Αντρέι και της οικογένειας Κουζμένκο αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Ντάμπας είπε ότι ο Αντρέι ήθελε να προπονηθεί με την ομάδα το πρωί, προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Μόσχα.

Ο 30χρονος Κουζμένκο υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων το καλοκαίρι. Αυτή είναι η τέταρτη σεζόν του στο NHL και η πρώτη στο Πίτσμπουργκ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
203
201
168
150
110
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo